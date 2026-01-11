رحلة 2000 كيلومترا من أجل برشلونة

حضر الصديقان العمانيان الخليل الشبيبي وعبد الله العبدلي برًّا من بلدهما إلى مدينة جدة لتشجيع فريق برشلونة الأول لكرة القدم أمام ريال مدريد، مساء الأحد من داخل ملعب «الإنماء».

وعدَّ الصديقان تشجيع برشلونة من الميدان حلمًا تحقَّق، وأكدا لـ «الرياضية» قطعهما نحو 2000 كيلومترًا على الطرق البرية، في رحلتهما من سلطنة عمان، لحضور مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني. وأشارا إلى دعمهما الفريق لسببين، أسلوب اللعب الهجومي الجمالي، وارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قميصه لفترة طويلة.

وشدَّد الشبيبي: «البرشا لا يزال تجسيدًا لكرة القدم الجميلة»، واتفق مع العبدلي على اعتبار الجناح الإسباني لامين يامال أفضل لاعبٍ في العالم حاليًّا.