ميلان يهدر فرصة اللحاق بإنتر

أضاع فريق ميلان الأول لكرة القدم فرصة الالتحاق بجاره وغريمه إنتر في صدارة الدوري الإيطالي، بسقوطه مجددًا في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا 1ـ1، الأحد، ضمن المرحلة الـ 20.

وافتتح المدافع بييترو كوموتسو التسجيل لأصحاب الأرض برأسية من مسافة قريبة، إثر ركلة ركنية نفذها من الجهة اليسرى الأيسلندي ألبرت جودموندسون، في الدقيقة «66».

وأدرك البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة، بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت سقف الشباك، محرِزًا هدفه الثالث على التوالي في الدوري، والرابع هذا الموسم في جميع المسابقات «90».

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، مسجّلًا تعادله الثاني على التوالي في الدوري، خلف جاره وغريمه إنتر المتصدر برصيد 42 نقطة، الذي يستقبل نابولي صاحب المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

في المقابل، رفع فيورنتينا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 18، وتجنب الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي بانتصار وتعادلين، محققًا نقطته الخامسة في إطار سعيه لتجنّب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وحقق لاتسيو انتصاره السابع في الدوري بتغلبه على مضيفه فيرونا 1ـ0.

وسجل الدنماركي فيكتور نيلسون هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة «79».

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، كاسرًا سلسلة من أربع مباريات دون فوز في الدوري، تضمنت ثلاثة تعادلات وخسارة، كما حقق انتصاره الخامس تواليًا على فيرونا، والسادس في آخر تسع مواجهات بين الفريقين مقابل ثلاثة تعادلات.

في المقابل، تواصلت متاعب فيرونا بتكبده الهزيمة العاشرة الموسم الجاري، وهي الثالثة في آخر أربع مباريات مقابل تعادل واحد، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وتغلب بارما على مضيفه ليتشي، الذي لعب منقوص العدد 2ـ1.

ورفع بارما رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 14، مقابل 17 نقطة لليتشي في المركز الـ 16.

وافتتح الصربي نيكولا شتوليتش التسجيل للمضيف بعد دقيقة واحدة من صافرة البداية، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة بهدفي البرتغالي تياجو جابريال «64 بالخطأ في مرمى فريقه» والأرجنتيني ماتيو بيليجرينو «72».

وأنهى ليتشي المباراة بتسعة لاعبين، عقب طرد الزامبي لاميك باندا في الدقيقة «57»، والأنجولي كيالوندا جاسبار في الدقيقة «90+3».