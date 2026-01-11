رسميّا.. الهلال ينهي صفقة هوساوي

اتفقت إدارة الهلال بشكل رسمي مع نظيرتها في الخليج على شراء عقد الدولي السعودي مراد هوساوي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 56 مليونًا و250 ألف ريال سعودي، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأضافت المصادر نفسها أنَّ القيمة المالية ستشمل النادي الشرقي ونادي أحد، الذي يملك 40 في المئة من قيمة الصفقة، وفقًا لبند إعادة البيع المدرج في عقد انتقال هوساوي إلى الخليج خلال صيف 2024.

وينتظر أن يوقع مراد مع الهلال بعقد لمدة أربعة أو خمسة أعوام مقبلة.

وكانت «الرياضية» أشارت، نقلًا عن مصادرها الخاصة في 31 أكتوبر الماضي، إلى دخول ناديي الهلال والاتحاد في سباق للتعاقد مع هوساوي خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث أجرى النادي الغربي اتصالات شفهية مع إدارة الخليج، في حين قدَّم الأزرق إشعارًا رسميًّا للنادي الشرقي.

ويمتد عقد مراد هوساوي مع الخليج إلى أربعة أعوام حتى 2029، ويُعد اللاعب من المواهب الواعدة التي تم استقطابها من نادي أحد، كما مثَّل المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس العرب الماضية.

يذكر أنَّ مراد هوساوي خاض مع الخليج 44 مباراة في دوري روشن وكأس الملك، سجَّل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وبمجموع 2404 دقائق، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي للإحصاءات.