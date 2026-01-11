ضمك يحقق الكفاءة المالية

حصل نادي ضمك شهادة الكفاءة المالية لأنشطة كرة القدم، وفق ما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس»، الأحد.

واستوفى النادي الجنوبي جميع التزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وذلك بحسب أحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والصادرة من لجنة الرقابة المالية، ليصبح مؤهلًا لتسجيل لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما حصل ضمك على شهادة الكفاءة المالية للألعاب المختلفة والحوكمة من لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، بعد استيفائه التزاماته المالية والتعاقدية حتى تاريخ 31 أكتوبر الماضي.