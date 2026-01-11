مندش احتياطيّا.. وبابلو مفاضلة

اعتمد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على سلطان مندش، المنضم حديثًا، بوضعه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الديربي أمام النصر، مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ المدرب الإيطالي لم يحسم، خلال المناورة الفنية التي أجراها الأحد، الشكل الدفاعي الذي سيظهر به الفريق في الديربي، كما لم يؤكد ما إذا كان سيضم الإسباني بابلو ماري، الوافد الجديد، إلى قائمة المباراة الأساسية من عدمه.

وشارك مندش وماري في أول حصة تدريبية لهما مع الهلال، الأحد، بعد توقيع عقديهما عصر اليوم ذاته، استعدادًا للقمة المنتظرة. ويتخذ إنزاجي قراره النهائي بشأن التشكيلة الأساسية خلال الاجتماع الفني صباح الإثنين. ومن جانب النصر، أوضحت مصادر أخرى أنَّ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر، عقد اجتماعًا مع البرازيلي بينتو ماثيوس، لمحاولة إقناعه بالبقاء حتى نهاية مواجهة الهلال. إلا أنَّ اللاعب أبدى تخوفه من التعرض لإصابة، مؤكدًا أنه سيستمر مع النادي في حال تم الاعتماد عليه أساسيًّا فيما تبقى من الموسم الجاري بدلًا من نواف العقيدي. وبعد الاجتماع، اتفق الطرفان على مغادرة بينتو عقب الحصة التدريبية، لتنتهي رسميًّا علاقته مع «الأصفر»، تمهيدًا لانتقاله إلى جنوى الإيطالي. واستدعى جيسوس مبارك بوعينين إلى المعسكر ليكون خيارًا بديلًا للعقيدي خلال القمة.

ولم يجرِ المدرب البرتغالي مناورة فنية خلال تدريب الأحد، مفضلًا إعلان التشكيلة الأساسية خلال الاجتماع الفني.