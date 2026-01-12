بـ 7 ضربات.. رافينيا يصطاد ريال مدريد

واصل البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تألقه اللافت أمام ريال مدريد، رافعًا عدد أهدافه في شباك الغريم التقليدي لفريقه إلى 7، كُلُّها بدأت في النصف الأول من الموسم الماضي.

وأحرز نجم «السامبا» هدفين أسهما في فوز البرشا 3ـ2 على الريال، مساء الأحد على ملعب «الإنماء» في جدة، أمام أكثر من 60 ألف متفرج، والاحتفاظ بلقب كأس السوبر الإسباني.

وقبل الموسم الماضي، لعِب رافينيا 7 نسخٍ من «الكلاسيكو» الإسباني، لم يحرز خلالها أي هدف.

وبدءًا من أكتوبر 2024، خاض 5 نسخٍ وأحرز 7 أهداف، بواقع 3 على صعيد الدوري «لا ليجا»، و4 في نهائيين لكأس السوبر الإسباني، كلاهما في جدة. وانتهت المباريات الخمس بانتصار فريقه، ونيل لقب السوبر مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة، مع فوزين على مستوى الدوري.

ويلعب الدولي البرازيلي موسمه الرابع مع برشلونة، الذي ضمَّه من ليدز يونايتد الإنجليزي خلال انتقالات صيف 2022.

وقبل عامٍ على ملعب «الإنماء»، تُوِّج برشلونة بالسوبر الإسباني إثر فوزه 5ـ2 على الريال، وأحرز رافينيا هدفين.

وعندما التقى الفريقان في أكتوبر الماضي، ضمن الدور الأول من الدوري، غاب الجناح صاحب الـ 29 عامًا وخسِر فريقه 1-2.