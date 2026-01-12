جدة تمنح برشلونة السوبر الـ 16

احتفظ فريق برشلونة الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإسباني إثر فوزه 3ـ2 على ريال مدريد، مساء الأحد على ملعب «الإنماء» في جدة، التي احتضنت البطولة للمرة الثالثة، والثانية على التوالي.

وعزَّز برشلونة صدارته لائحة أبطال الكأس، منذ انطلاقها عام 1982، بالحصول عليها للمرة الـ 16، متقدمًا بفارق 3 ألقاب على ملاحِقه ريال مدريد، صاحب الـ 13 لقبًا.

وأمام أكثر من 60 ألف متفرج، في مدرجات «الإنماء»، أحرز الجناح البرازيلي رافينيا دياز هدفين للبطل، في الدقيقتين 36 و73. وسجَّل زميله المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بين هدفين لـ «ملكي إسبانيا»، تكفّل بهما الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 45+2، والمهاجم الإسباني جونزالو جارسيا، في الدقيقة 45+7، فيما جاء الهدف البرشلوني في الدقيقة 45+4.

وبدأ الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بطردٍ للهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط «الكتالوني»، الذي منحه الحكم الإسباني خوسيه لويس مونتيرو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+1.

وكسِب البرشا نسخة الموسم الماضي من البطولة، قبل عامٍ على الملعب ذاته، عندما هزم غريمه الأبيض 5ـ2.

وبدأ الريال نهائي نسخة الموسم الجاري من دون نجمه وهدافه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي عاد من إصابةٍ في الركبة وأدخله المدرب الإسباني تشافي ألونسو خلال الشوط الثاني بعد إحراز رافينيا ثالث أهداف كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك.