ألونسو: الإصابات أضرتنا.. والتعادل كان قريبا

أشار الإسباني تشافي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، إلى الإيجابيات، بعد الخسارة 2ـ3 من برشلونة، الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتُوِّج برشلونة باللقب، بعدما حسم «الكلاسيكو» لصالحه على ملعب «الإنماء» في جدة، محتفظًا باللقب أمام أكثر من 60 ألف متفرج في المدرجات.

وخلال مؤتمر صحافي بعد النهائي: صرّح ألونسو: "قدمنا أداءً جيدًا بطرق مختلفة، ردات الفعل كانت جيدة، وكنا قريبين من التعادل في اللحظات الأخيرة».

وشدد: «فخورون أننا لعبنا بشكل جيد.. والظروف لم تساعدنا»، مشيرًا إلى تضرر فريقه من كثرة الإصابات، وتسببها في إبطاء تقدمه.

وعبّر ألونسو عن حزنه للخسارة، واستدرك: «لكن هناك أشياء أخرى إيجابية لما تبقّى من الموسم، سنعود إلى إسبانيا وننسى السوبر ونفكر في القادم».

ولفت المدرب الإسباني إلى تقارب المستوى بين الفريقين خلال الشوط الثاني، ممتدحًا أداء جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أحرز هدف الفريق الأول.

وقال عن إدخاله هدّافه الفرنسي كيليان مبابي، العائد من الإصابة: «دخوله كان متأخرًا، كنا نريده من البداية، لكن قررنا إشراكه في النهاية»، موضحًا: «أردنا من هذا التبديل أن نهاجم أكثر ونصل إلى المرمى ونضغط عليهم بشدة في الربع ساعة الأخيرة، هذه كانت الفكرة قبل المباراة».