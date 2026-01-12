في الرمق الأخير.. نابولي يحبط إنتر ميلان

قاد الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب فريق نابولي الأول لكرة القدم، فريقه إلى التعادل مع مضيفه إنتر ميلان 2ـ2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

ورفع نابولي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، متفوقًا بفارق الأهداف عن روما صاحب المركز الرابع.

ويبتعد نابولي بفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان، والذي حافظ على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي ميلان صاحب المركز الثاني، والذي تعادل بصعوبة في وقت سابق مع مضيفه فيورنتينا 1-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم إنتر ميلان في الدقيقة التاسعة عن طريق فيدريكو ديماركو، ثم أدرك ماكتوميناي، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، التعادل لنابولي في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 73 سجل هاكان تشالهان أوغلو الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان من ضربة جزاء، ثم عاد ماكتوميناي للتسجيل مجددًا لصالح نابولي في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة تعرض أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، للطرد في الدقيقة 73 لدى اعتراضه على قرار احتساب الحكم لضربة الجزاء التي سجل منها إنتر ميلان الهدف الثاني.