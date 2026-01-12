رافينها: السوبر مستحق.. وفليك يدعمني بالثقة

ذكر البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أن فوز «البلوجرانا» بكأس السوبر الإسباني، على ملعب «الإنماء» الأحد في جدة، كان مستحقًا.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد التغلب 3ـ2 على ريال مدريد ورفع الكأس: «رغبتنا كبيرة للغاية وعقليتنا في غرفة الملابس مختلفة، ويجب أن يكون أمامنا هدف وحيد، وهو الفوز باللقب، كان ذلك هدفنا وحققناه».

ونوَّه الجناح، الذي أحرز الهدفين الأول والثالث، بما قدمه الفريق في المباراة النهائية أمام الغريم التقليدي.

وصرّح: «لعبنا بطريقة جيدة، وهاجمنا كثيرًا من البداية وامتلكنا الكرة في كل الأحوال، ومستوى الخصم انخفض في النهاية».

وأضاف البرازيلي: «هذا اللقب له قيمة كبيرة، أتينا من أجل الفوز، وتحكمنا في المباراة واستحققنا الانتصار». وأوضح: «أحفز نفسي كثيرًا، وأريد تقديم كل ما أملك للفريق والإسهام بشكل كبير معه، حصولي على جائزة أفضل لاعب في المباراة كان أمرًا مهمًا، لكن تحقيق اللقب كان الأهم».

وامتدح رافينيا مدربه الألماني هانسي فليك، قائلًا: «هو داعم لنا دائمًا، واعتمد عليّ وقدم لي الدعم والثقة، وهذا ما يحتاج إليه كل لاعب، وثقته في المجموعة بأكملها مهمة جدًا، وعندما نلعب جيدًا تخرج الأمور بشكل جيد».