فليك: لعِبنا بطريقتنا المفضلة.. والأجواء رائعة في السعودية

كشف الألماني هانسي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن نصيحة أسداها للاعبيه قبل الفوز 3ـ2 على ريال مدريد والتتويج بكأس السوبر الإسباني، مساء الأحد على ملعب «الإنماء» في جدة.

وأوضح فليك خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة النهائية: «نصحت اللاعبين قبل صافرة البداية بأن يحرزوا هدفًا مبكرًا واحدًا على الأقل»، فيما امتدح جناحه البرازيلي رافينيا دياز قائلًا: «عقليته مميزة للغاية وديناميكية وتؤثر بالإيجاب على الفريق بالكامل، لقد أهدر اليوم فرصةً أولى، لكنه استغل الثانية وأحرز هدفًا، وأصبح اللاعبون بعدها أكثر ثقة».

وعبر المدرب عن افتخاره بما قدموه لاعبوه. وصرّح: «لعبوا بشكل رائع، احتفظنا بالكرة وتحكمنا في اللعب، وفي نهاية المطاف اعتمدنا على الطريقة التي نحبها، وهي التحكم في الكرة».

وتابع: «لم يكن الأمر سهلًا، لكننا كنا نحارب بوصفنا فريقًا واحدًا»، لافتًا إلى أهمية البناء على الثقة التي يمتلكها الفريق حاليًا.

وذكر الألماني أن «الوضع الآن يختلف عن الموسم الماضي»، مكملًا: «كنا خلال العام الماضي متأخرين في بعض النقاط على مستوى الدوري، لكننا الآن نحرز تقدمًا ونركز على اللعب بوصفنا فريقًا واحدًا، ولديّ شعور رائع تجاه الفريق».

ووصف فليك تجربة اللعب في السعودية بأنها رائعة للغاية، مثنيًا على الأجواء والبنية التحتية. وقال: «التجربة كانت رائعة جدًا في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد، وقد رأيت الأمر ذاته اليوم في النهائي، كان يومًا رائعًا، والمباراة كانت رائعة، وأنا سعيد بالحصول على اللقب للمرة الثانية هنا في السعودية، كل شيء كان رائعًا، البيئة والأجواء والبنية التحتية».