المواجهة 35 تجدد صراع الهلال والنصر

يتجدد صراع فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفة النصر الغريم التقليدي على ملعب «المملكة أرينا» عند الـ 08:30 مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

والتقى الطرفان في دوري المحترفين 34 مرة، انتصر الأزرق في 16 وكسب الأصفر 10، وحضر التعادل بين الطرفين في 8 مباريات، واستطاع لاعبو الهلال تسجيل 60 هدفًا في شباك منافسهم، مقابل 39 للنصر.

وعلى الصعيد الفني، يسعى الإيطالي سيموني إنزاجي، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها، إذ يعد فريقه الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وعلى الطرف الآخر، يتسلح البرتغالي جورجي جيسوس، بمعرفته خفايا منافسه من خلال إشرافه على تدريبه في الموسمين الماضيين، ويسعى إلى تحقيق النقاط الثلاث وتقليص الفارق النقطي بينهما.

ويفتقد الفريقان ثلاثة عناصر أجنبية مهمة لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في بطولة أمم إفريقيا، إذ يغيب عن الهلال الحارس المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، فيما يفتقد النصر مهاجمه السنغالي ساديو ماني.

ويبرز في الأزرق البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجيو سافيتش، الأورجواني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو «هداف الفريق».

وعلى الطرف الآخر، يملك الأصفر قائده البرتغالي كرستيانو رونالد «هداف» الدوري 14 هدفًا، وبجانبه مواطنه جواو فيليش، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز.

ويحتل الهلال صدارة دوري «روشن» بعد نهاية الجولة الـ 14، وبرصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الذي يأتي ثانيًا برصيد 31 نقطة.