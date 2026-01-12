أمام الخليج.. الاتفاق يلوح بالانتصار السابع

يبحث فريق الاتفاق الأول لكرة القدم عن انتصاره السابع أمام ضيفه الخليج، ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي على ملعب إيجو في الدمام، الإثنين.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين ثماني مرات، انتصر الاتفاق في ستٍ منها، وكسب الخليج واحدة، وحضر التعادل في أخرى.

وسجل الاتفاق في الموسم الجاري أكبر انتصار على ضمك 3ـ1، وفاز الخليج على الفريق ذاته بـ 4ـ0.

وحقق الاتفاق انتصارين متتاليين في الجولتين الماضيتين أمام الأخدود والنجمة، وتجاوز بالجولة الماضية ضمك برباعية نظيفة.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بسلم الترتيب، برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات، وأربعة تعادلات، وثلاث خسائر، فيما يأتي الخليج في المركز التاسع، برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات، وثلاثة تعادلات، وخمس خسائر.