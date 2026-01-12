الحزم والنجمة.. تحدي الكبار الأول

يقص فريق الحزم الأول لكرة القدم أولى مبارياته أمام ضيفه النجمة في دوري روشن السعودي على ملعبه في الرس، الإثنين.

وتواجه الفريقان في 10 مباريات، كسب أصحاب الأرض أربعًا، وحضر التعادل في مناسبة واحدة، وفاز الضيوف بخمس مباريات.

ويبحث الحزم عن التعويض بعد خسارته الجولة الماضية من الهلال 1ـ3، وفي المقابل، يسعى النجمة إلى تحقيق الانتصار الأول له في الموسم الجاري.

ويحتل الحزم المركز 12 في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات، وأربعة تعادلات، وست خسائر، فيما يأتي النجمة في المركز 18 برصيد نقطتين من تعادلين.