أمام الطليان.. جيسوس 7 انتصارات و6 خسائر

واجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أكثر من مدرب إيطالي على مدار تاريخه التدريبي في المسابقات المحلية والقارية، قبل أن يلاقي منافسه سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، في ديربي الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا.

وفي 18 مواجهة سابقة أمام المدربين الإيطاليين، تمكن جورجي جيسوس من تحقيق سبعة انتصارات، كما تلقى الخسارة في ست مواجهات، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

وخلال فترة توليه قيادة فنربخشة التركي خلال موسم 2022ـ2023، واجه البرتغالي جورجي جيسوس منافسه الإيطالي أندريا بيرلو، مدرب نادي فاتح كاراجومروك، في مباراتين بالدوري، حيث نجح فنربخشة في التفوق على خصمه في الدورين الأول والثاني، ليحقق جيسوس انتصارين على حساب بيرلو.

وضمن منافسات الدوري التركي أيضًا، قاد جيسوس فريق فنربخشة للفوز على أضانا سبور بقيادة فينتشينزو مونتيلا بنتيجة 4ـ2، إضافة إلى التعادل 1ـ1 في مباراة الدور الثاني، ليفوز جيسوس في لقاء ويتعادل في آخر أمام المدرب الإيطالي.

كما تفوق جيسوس على مدرب إيطالي آخر في الدوري التركي، وهو فرانشيسكو فاريولي، حين فاز فنربخشة على ألانياسبور بنتيجة 5ـ0، ضمن منافسات الجولة السابعة في بطولة الدوري المحلي.

وعلى مستوى بطولة كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008، حين كان يقود جيسوس فريق براجا، خسر البرتغالي أمام الإيطالي أنشيلوتي، مدرب ميلان، بنتيجة 0ـ1 في البطولة القارية.

وفي نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2014، قاد جيسوس فريق بنفيكا البرتغالي للفوز على يوفنتوس الإيطالي بقيادة أنطونيو كونتي بنتيجة 2ـ1 ذهابًا، فيما تعادل الفريقان من دون أهداف في الإياب، ليثبت جيسوس تفوقه على كونتي.

ومع بنفيكا في مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012، خسر جيسوس أمام فريق زينيت الروسي بقيادة الإيطالي سباليتي بنتيجة 2ـ3 ذهابًا، قبل أن ينتصر الفريق البرتغالي بنتيجة 2ـ0 إيابًا، ضمن منافسات دور الـ16، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعاد جيسوس لمواجهة إيطالي آخر في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2012، حين خسر ذهابًا وإيابًا مع بنفيكا أمام تشيلسي، الذي كان يقوده الإيطالي دي ماتيو، ليكتفي بنفيكا مع جيسوس بدور الثمانية في المسابقة الأوروبية القارية.

وبرفقة سبورتينج لشبونة، واجه جيسوس منافسه الإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، عام 2017، في مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز يوفنتوس في لقاء وتعادل في آخر، ليخسر جيسوس مباراة ويتعادل بأخرى دون أي فوز أمام أليجري.

هذا ولعب أيضًا جيسوس ضد إيطالي آخر هو جوسيبي جالديريسي، مدرب نادي أولهانينسي البرتغالي، حين فاز بنفيكا على خصمه محليًا في الدوري بنتيجة 2ـ0.

ومع الهلال في موسم 2024ـ2025، خسر جيسوس أمام منافسه الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر حينها، بنتيجة 1ـ3، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن، فيما انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل 1ـ1.

يذكر أن جورجي جيسوس قاد فريق إستريلا البرتغالي عام 1999، حيث واجه الإيطالي جوسيبي ماتيرازي، مدرب سبورتنج حينها، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1ـ1 بين الفريقين.