الديربي.. لاجامي والناصر «مرا من هنا»

يبرز الثنائي علي لاجامي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وسعد الناصر، الظهير الأيسر في النصر، كونهما العنصرين الوحيدين في القائمتين الحاليتين اللذين سبق لهما تمثيل العملاقين قبل الديربي المرتقب، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

بدأت مسيرة المدافع علي لاجامي في نادي المحيط قبل انتقاله إلى الخليج ثم الفتح، ليلتحق بعدها بصفوف النصر في عام 2020، ويقضي معه خمسة مواسم خاض خلالها 128 مباراة.

وفي صيف عام 2025 انتقل لاجامي إلى الهلال في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النصر، ليعزز دفاع الهلال ويصبح جزءًا من القائمة التي تستعد لمواجهة فريقه السابق الإثنين.

وفي الجانب المقابل، يحضر سعد الناصر الذي بدأ مشواره الكروي في درجة الشباب بنادي الهلال، ووقَّع أول عقد احترافي له مع الأزرق في أكتوبر 2020.

وشارك الناصر مع الهلال في دوري أبطال آسيا 2021، قبل أن ينتقل بنظام الإعارة إلى التعاون، وبعد ظهور اللاعب بمستويات لافتة، اشترت إدارة النصر عقده في أغسطس 2025 حتى عام 2028، ليستعد حاليًّا لمواجهة فريقه السابق الهلال في قمة الجولة.

وتأتي هذه المباراة في توقيت يسعى فيه الهلال إلى تثبيت صدارته، بينما يطمح النصر لتقليص الفارق النقطي، ما يضع لاجامي والناصر تحت المجهر نظرًا لخلفيتهما السابقة مع الخصم التاريخي.

وسجَّل الناصر سابقًا هدفًا في شباك النصر حين كان معارًا إلى التعاون، بينما يمتلك لاجامي خبرة دولية واسعة وتجارب عديدة في مباريات الديربي بقميص النصر قبل تحوله للدفاع عن شعار الهلال.