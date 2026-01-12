«ديربي الرياض» يسجل حضور ليتكسييه الأول

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا ليتكسييه لإدارة «ديربي الرياض» بين فريق الهلال الأول وغريمه التقليدي النصر، لحساب الجولة 15 من دوري روشن السعودي، بحسب ما نشره حساب الاتحاد في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة، الإثنين.

ويعد ديربي الرياض هو الزيارة الأولى للحكم الفرنسي إلى الملاعب السعودية، إذ لم يسبق أن قاد أي مواجهة في السعودية خلال مسيرته.

وولد فرانسوا في 23 أبريل 1989 بمدينة بيدي الفرنسية، ويُعد واحدًا من أبرز حكام النخبة في القارة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة إذ بدأ مسيرته تدريجيًا في الدرجات المحلية قبل أن ينطلق رسميًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2016، ثم حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي «فيفا» عام 2017، ما فتح له الباب لإدارة مباريات كبرى على المستويين القاري والدولي.

ويعد ليتكسييه من حكام النخبة في اتحاد اللعبة الدولي، ويتمتع بخبرة كبيرة لإدارته عددًا من المباريات في دوري أبطال أوروبا ونهائي السوبر الأوروبي.

وعلى الصعيد القاري، بلغ ليتكسييه قمة مسيرته عندما أُسندت إليه إدارة نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 بين إنجلترا وإسبانيا، كما شارك في إدارة عدة مباريات بارزة خلال البطولة نفسها، إلى جانب حضوره في منافسات مختلفة مثل دورة الألعاب الأولمبية.

وعلى الرغم من مسيرته المتصاعدة، إلا أنه لم يسبق له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر.

وخلال الموسم الجاري أدار فرانسوا 16 مباراة في مختلف المسابقات أبرزها قمة يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني سبتمر الماضي في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في نفس البطولة نوفمبر الماضي.

وأدار الحكم الفرنسي «36 عامًا» خلال مسيرته في التحكم 379 مباراة، أشهر خلالها 1426 بطاقة صفراء، مقابل 107 حمراء.