إنزاجي يتفوق أمام المدرسة البرتغالية

يملك الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سجلًا مميزًا في مواجهاته أمام نظرائه البرتغاليين، في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وذلك قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه بخصمه جورجي جيسوس مدرب النصر، في ديربي الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وواجه إنزاجي أكثر من مدرب برتغالي، خاصة خلال فترة وجوده في إيطاليا مع فريق لاتسيو ثم إنتر ميلان، قبل توليه تدريب الهلال الموسم الجاري، إذ التقى أكثر من اسم كبير، مثل جوزيه مورينيو وباولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو وآخرين.

وخاض إنزاجي 31 مباراة ضد المدربين البرتغاليين، حقق خلالها 18 فوزًا وخسر 7، إضافة إلى 6 تعادلات، خلال جميع المسابقات المحلية والقارية.

ولعب إنزاجي أمام أكثر من مدرب برتغالي الموسم الجاري، خاصة عندما تولى تدريب الهلال، كان آخرها ضد ضمك في الجولة 13، حين قاد الأزرق للفوز على منافسه الذي يقوده البرتغالي أرماندو إيفانجليستا بنتيجة 2ـ0، كما تفوق على الفتح بقيادة البرتغالي جوميز مرتين سواء في الدوري أو الكأس.

وعلى الصعيد القاري، فاز الهلال تحت قيادة إنزاجي على الشارقة بقيادة البرتغالي مورايس بنتيجة 1ـ0، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، كما انتصر قبلها على الغرافة بقيادة البرتغالي مارتينيز بنتيجة 2ـ1، ليواصل الإيطالي تفوقه على البرتغاليين محليًا وقاريًا الموسم الجاري.

وبخلاف فترته مع الهلال، وبالتحديد في البطولات القارية فقط، خلال موسم 2022ـ2023، التقى إنتر ميلان الذي كان يدربه سيموني إنزاجي مع بورتو البرتغالي بقيادة كونسيساو، ضمن منافسات دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر ميلان بهدف نظيف على ملعب جوزيبي مياتزا في الذهاب، بفضل الهدف الذي سجله البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما انتهت مواجهة البرتغال في بورتو بالتعادل السلبي 0ـ0، ليتأهل إنتر إنزاجي حينها إلى ربع النهائي.

وتجدد لقاؤهما من جديد لكن في دوري روشن الموسم الجاري، حينها قاد الهلال للفوز على اتحاد كونسيساو بنتيجة 2ـ0، في «كلاسيكو» الجولة السادسة، إضافة إلى عدة مباريات بين الثنائي في ديربي ميلانو، حين كان يقود إنزاجي إنتر ويتولى كونسيساو تدريب ميلان.

هذا واصطدم إنزاجي أيضًا بالمدربين البرتغاليين في أوروبا، إذ واجه جوزيه مورينيو في 6 مباريات في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، حقق خلالها إنزاجي 5 انتصارات وخسر مرة، كما لعب ضد منافسه باولو سوزا في 5 مباريات بـ«الكالتشيو»، فاز مرتين وخسر مثلهما إضافة إلى تعادل واحد، مع فوز وتعادلين وخسارتين في 5 مباريات أمام باولو فونسيكا في بطولة الدوري الإيطالي أيضًا.