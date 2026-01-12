«سلوك جسيم» يُبعد كونتس عن هامبورج

كشف نادي هامبورج الألماني، الإثنين، عن سبب رحيل شتيفان كونتس، المدير الرياضي، وذلك بعد ارتباطه باتهامات تتعلق بسوء سلوك جسيم.

وأصدر مجلس رقابة نادي هامبورج بيانًا صحافيًا رسميًا، جاء فيه :«سعينا على الفور للحصول على توضيحات بشأن هذه الحوادث فور علمنا بالادعاءات، بما يتماشى مع مسؤولياتنا وبدعم من محامين خارجيين متخصصين، نبحث عن أسرع انفصال ممكن، وذلك بعد ادعاءات بسوء سلوك جسيم من جانب شتيفان كونتس».

من جانبه، رفض كونتس، لاعب المنتخب الألماني السابق هذه الاتهامات عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، قائلًا :«في البداية أود أن أقول إن هذه الادعاءات أصابتني بصدمة شديدة، أنا أرفض بشدة هذه الادعاءات، لمصلحة عائلتي وجميع المقربين مني كلفت محاميّ الخاص بالتدخل، لأن الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة والأحكام المسبقة».

وتولى كونتس منصب المدير الرياضي لهامبورج في مايو 2024، وأشرف على عودة الفريق إلى الدوري الألماني الدرجة الأولى «بوندسليجا» في الموسم الماضي.