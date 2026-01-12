كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر

يتعين على المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، تحقيق الفوز ولا غيره على حساب منتخب فيتنام بأي نتيجة إذا ما أراد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس آسيا التي تنظم في مدينتي الرياض وجدة، خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، ومن ثم النظر إلى ما ستسفر عنه نتيجة مواجهة الأردن وقرغيزستان لحسم موضوع الصدارة، والتي تلعب في الوقت ذاته عند الـ 07:30 على ملعبي صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتنص لوائح بطولة كأس آسيا تحت 23 على: وفق المادة «7-2-2» الخاصة بآلية التأهل، أنه في حال تساوت المنتخبات بالنقاط، فيتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بينهما، وفي حال التساوي ينظر إلى الأهداف المسجلة «له/عليه» والفارق التهديفي.

وفي المجموعة الأولى التي يتصدرها فيتنام بـ«6 نقاط» والأردن والسعودية بـ«3 نقاط» لكليهما وقرغيزستان دون نقاط، فحسابات التأهل كالتالي:

فيتنام، يكفيها الفوز أو التعادل للتأهل مباشرة، وفي حال خسر مواجهته أمام الأخضر، يضمن التأهل إذا ما خسر أو تعادل الأردن مع قرغيزستان، فيما الأردن يحتاج إلى الفوز فقط للتأهل، شريطة تعثر الأخضر بالتعادل أو الخسارة ضد فيتنام، وتضمن السعودية التأهل بالفوز على فيتنام دون النظر إلى نتيجة الأردن وقرغيزستان.

وفي حال كسب الأخضر والأردن، مواجهتيهما، يتساوى المنتخبان مع فيتنام بالمواجهات المباشرة بـ6 نقاط، فيتم حذف نتيجة المنتخبات الثلاثة أمام قرغيزستان، ويتم اللجوء إلى فارق الأهداف بين المنتخبات الثلاثة، إذ تميل الكفة للأخضر حينها في حال انتصاره كون أن الأردن خسر بفارق هدفين أمام فيتنام بينما كسب الأخضر بفارق هدف أو أكثر.