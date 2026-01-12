إنزاجي.. الديربي الأول خارج إيطاليا

يخوض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، للمرة الأولى الديربي خارج فرق وطنه، حين يقود الأزرق أمام النصر، مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

ويأتي حضور إنزاجي في ديربي الرياض بعد صولات وجولات مع اثنيْن من أقوى الديربيات على مستوى إيطاليا وأوروبا والعالم، إذ كان له 28 تجربة بين ديربي روما مع لاتسيو، وديربي ميلانو خلال محطته السابقة مع إنتر ميلان.

وكان لإنزاجي ذكريات كثيرة حملت مشاعر مختلفة خلال تجاربه الإيطالية، فهو شق طريق لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا عام 2016 بعد إقصاء روما، الجار اللدود، كما أنّه حقق 6 انتصارات متتالية في ديربي ميلانو، تخلّلها فوز الإنتر على ميلان ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022ـ2023، وانتصار استعراضي بنتيجة 5ـ1 دوريًا، إلا أنّه حقق فوزه الأخير أبريل 2024، ولم يعرف سوى التعثرات في 5 مرات واجه فيها ميلان بعد ذلك.

ودخل إنزاجي عالم الديربيات القوية منذ نعومة أظافره مدربًا، إذ بدأ مسيرته التدريبية عام 2016 من بوابة لاتسيو، وقاد الأخير في ديربي روما الشهير، أمام نادي روما، 4 ديسمبر 2016، لحساب الجولة 15 من الدوري الإيطالي، وعلى ملعب الأولمبيكو المشترك بين قطبيْ العاصمة، في مواجهة مرتقبة، لدورها المباشر في صراع مقدمة الترتيب، إذ كان روما ثانيًا ولاتسيو رابعًا، ولا يفصلهما سوى نقطة، لكن إنزاجي خسر اللقاء بهدفيْن في الشوط الثاني.

وغيّر إنزاجي المعادلة في الأشهر المقبلة، إذ واجه روما مجددًا في نصف نهائي كأس إيطاليا موسم 2016ـ2017، وفاز ذهابًا بهدفين دون رد، علمًا أن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال حاليًا، افتتح التسجيل في ذلك اللقاء، ثم كرر سافيتش الأمر نفسه في لقاء الإياب وافتتح التسجيل، لكن روما فاز 3ـ2 بقيادة محمد صلاح صاحب الهدفيْن، إلا أنّ إنزاجي تفوق في نتيجة المواجهتيْن، وعبر نحو المباراة النهائية، وخسرها أمام يوفنتوس.

وقبل انتهاء موسمه الأول في عالم التدريب، قاد إنزاجي لاتسيو في ديربي روما للمرة الرابعة، وتحديدًا لحساب الجولة 34 من الدوري موسم 2016ـ2017، وفاز بنتيجة 3ـ1، ليقضي على ما تبقى من آمال لجاره اللدود في ملاحقة يوفنتوس بصراع صدارة الترتيب، وينهي موسمه الأول مع بصمة إيجابية في مواجهات الديربي.

واكتفى إنزاجي بنقطة واحدة من مواجهتيْه لروما في موسم 2017ـ2018، إذ خسر لقاء الذهاب دورياً في الجولة 13 بنتيجة 1ـ2، واكتفى بالتعادل السلبي إيابًا في الجولة 32، ثم خسر ديربي الجولة 7 من موسم 2018ـ2019 بنتيجة 1ـ3، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في الجولة 26 من الموسم، محققًا أعرض فوز له في ديربي روما، وبثلاثية نظيفة.

وتكررت نتيجة التعادل 1ـ1 بين قطبيْ العاصمة في مواجهتيهما دوريًا في موسم 2019ـ2020، قبل أن يكرر إنزاجي فوزه بنتيجة 3ـ0 في الجولة 18 من موسم 2020ـ2021، أي موسمه الأخير مدربًا للاتسيو، لكنه كان الطرف الخاسر في آخر حضور له في ديربي روما، عندما خسر لاتسيو بهدفيْن دون رد في الجولة 37 من الدوري، بتاريخ 15 مايو 2021.

وانتقل إنزاجي لتدريب إنتر ميلان صيف العام 2021، وكان له انطلاقة بطيئة مع ديربي ميلانو، أمام ميلان، إذ سيطر التعادل عن لقاء الفريقيْن في الجولة 12 من الدوري، بتاريخ 7 نوفبمر 2021، بحضور مارسيلو بروزوفيتش في قائمة الإنتر، وفرانك كيسيه في تشكيلة ميلان، قبل أن يخسر لقاء الإياب في الجولة 24، بنتيجة 1ـ2، على الرغم من تقدمه حتى الدقيقة 75، ليخسر الإنتر صدارته للترتيب في الجولة التالية، ويذهب الـ«سكوديتو» إلى خزائن غريمه.

وفي موسم 2021ـ2022 أيضًا، استخدم إنزاجي لغة أخرى في كأس إيطاليا، والتي تُوّج بلقبها بعد فوز الإنتر 4ـ2 على يوفنتوس في المباراة النهائية، علمًا بأن إنزاجي عبر عقبة ميلان في نصف النهائي، بعد تعادل سلبي ذهابًا، قبل الفوز بثلاثية نظيفة إيابًا في 19 أبريل 2022، مسجلًا حينها فوزه الأول في ديربي المدينة.

وخاض إنزاجي غمار الديربي 5 مرات في موسم 2022ـ2023، إذ خسر الأول بنتيجة 2ـ3 في الجولة 5 من الدوري، لكنه حقق 4 انتصارات على ميلان بعد ذلك، ودون استقبال أي هدف، بفوزه 3ـ0 في نهائي كأس السوبر الإيطالي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، بتاريخ 18 يناير 2023، وبهدف نظيف في الجولة 21 من الدوري، قبل انتصاريْن في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع إنزاجي سلسلته إلى 6 انتصارات متتالية على ميلان، في موسم 2023ـ2024، عندما قاد الإنتر لاكتساح جاره بنتيجة 5ـ1 في الجولة 4 من الدوري، قبل فوز جديد بنتيجة 2ـ1 في لقاء الإياب لحساب الجولة 33، وكلّل نتائجه هذه عند نهاية الموسم، وتُوّج بلقب الدوري، بفارق 19 نقطة عن ميلان وصيفه.

ولم يعرف إنزاجي طعم الفوز في ديربي ميلانو بعد ذلك، فالموسم الماضي حمل طعمًا مريرًا على هذا الصعيد، وفي 5 مواجهات، إذ خسر الأولى دوريًا بنتيجة 1ـ2 في الجولة 5، وخسر نهائي كأس السوبر على ملعب «الأول بارك» في الرياض بنتيجة 2ـ3 على الرغم من تقدمه 2ـ0، قبل أن يستقبل هدف الخسارة في الدقيقة 93، ثم تعادل 1ـ1 في الجولة 23 من الدوري، وصولًا إلى خروجه من المربع الذهبي لكأس إيطاليا على يد الجار، بعد التعادل 1ـ1 ذهابًا، وخسارته بثلاثية نظيفة إيابًا.