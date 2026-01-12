جيسوس.. 19 انتصارا في الديربيات المزدوجة

يخوض البرتغالي جورجي جيسوس ديربي الرياض بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، والنصر ضيفه، مساء الإثنيْن، ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن للمرة العاشرة في مسيرته.

ويقف جيسوس للمرة الأولى على الجانب الآخر مع النصر بعد فترتيْه مدربًا للهلال.

وتعد مواجهة الهلال والنصر، الإثنين، الديربي رقم 78 في مسيرة جيسوس بالمجمل، التي قاد خلالها فرقًا في 11 ديربيًا مختلفًا، في ست مدن، وعلى مسارح ثلاث قارات.

وأشرف على قيادة طرفيْ ديربي «دو مينيو» شمال البرتغال، وطرفيْ ديربي «لشبونة»، أعرق الديربيات البرتغالية، لينتظر تكرار الأمر نفسه في ديربي الرياض، ليصل بالمجمل إلى 39 ديربيًا مزدوجًا، كسب منه 19، وخسر ثمانية، وتعادل في 12.

وخاض جيسوس تجربة الديربي للمرة الأولى في موسم 2003ـ2004، عندما قاد فيتوريا جيمارايش أمام براجا في الديربي الخاص بمحافظة براجا في الشمال البرتغالي، والمعروف بديربي «دو مينيو»، إذ خسر ذهابًا بنتيجة 1ـ2 في الجولة 15 من الدوري البرتغالي، قبل فوزه إيابًا في الجولة 32، في نتيجة عززت آمال فريقه بالنجاة من الهبوط، قبل جولتيْن من نهاية الموسم.

وفي موسم 2008ـ2009، وقف جيسوس على الجانب الآخر من هذا الديربي، مع استلامه قيادة فريق براجا، فتعادل سلبًا مع فيتوريا جيمارايش في الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي، قبل فوز براجا إيابًا بهدف نظيف في الجولة 20.

ويُعرف جيسوس بأنّه درّب قطبيْ لشبونة العاصمة البرتغالية، إذ قاد بنفيكا بين 2009 و2015، ومن ثم في فترة ثانية بين 2020 و2021، ودرّب سبورتينج بين 2015 و2018، لكن تجربة جيسوس الأولى مع فريق عاصمي كانت مع بيلينينسيس، بين 2006 و2008.

ولا يُعدّ بيلينينسيس اسمًا كبيرًا في كرة القدم البرتغالية في يومنا الحالي، لكن هذا النادي يُعدّ أحد خمسة أندية فقط اعتلت منصة الدوري هناك تاريخيًا، كما أنّ الموقع الرسمي لنادي بنفيكا نشر تقريرًا عام 2018، وصف فيه مواجهة بنفيكا وبيلينينسيس بالديربي الذي يتجاوز عمره الـ 80 عامًا.

وبالعودة إلى جيسوس، كان للمدرب البرتغالي نتائج لافتة في قمة العاصمة، إذ قاد بنفيكا 18 مرة أمام سبورتينج، في الديربي البرتغالي الأعرق، وحقق 11 انتصارًا مع أربعة تعادلات وثلاث هزائم، فيما قاد سبورتينج أمام بنفيكا ثماني مرات، وحقق ثلاثة انتصارات مع ثلاثة تعادلات وهزيمتيْن، ليكون له بالمجمل 14 فوزًا، وخمس هزائم فقط، في 26 مواجهة في ديربي لشبونة، على جانبيْه.

أما بالنسبة لديربيات لشبونة الأقل شأنًا، حقق جيسوس ستة انتصارات وثلاث هزائم في 10 مباريات درّب فيها بنفيكا أو بيلينينسيس في مواجهات مباشرة بين الفريقيْن، كما كانت محصلته خمسة انتصارات وثلاث هزائم في مباريات كان فيها على دّكة سبورتينج أو بيلينينسيس في لقاءاتهما المباشرة.

وخاض جيسوس أول تجربة ديربي خارج البرتغال عام 2018، خلال فترته الأولى مع فريق الهلال، وتحديدًا لحساب الجولة 12 من الدوري السعودي، في لقاء انتهى بالتعادل 2ـ2، قبل أن يكون مدربًا للهلال بديربي الرياض ثماني مرات أخرى في فترته الثانية، التي انتهت مع نهاية الموسم الماضي، ومحصلته في هذه الفترة كانت ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتان.

وتفوّق جيسوس على النصر في ديربيات «خروج المغلوب»، إذ قاد الهلال للفوز 2ـ1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، وبركلات الترجيح في نهائي كأس الملك 2024، وبنتيجة 4ـ1 في نهائي كأس السوبر 2024، لكنه خسر الديربي «العربي» في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال، صيف العام 2023، كما أنّه خسر الديربي الأخير بنتيجة 1ـ3 دوريًا، في الجولة 26 من الموسم الماضي.

وبعيدًا عن الديربيات، التي وقف فيها على الجانبيْن، كان لجيسوس محطة مع ديربي جيمارايش، مدربًا لفيتوريا أمام موريرينزي، في النصف الثاني من الدوري البرتغالي موسم 2003ـ2004، ومحطات كثيرة في عامه الوحيد مع فلامينجو البرازيلي، إذ قاد الأخير في ديربيات شهيرة لمدينة ريو دي جانيرو، أمام فلوميننزي وفاسكو وبوتافوجو، مع محصلة إيجابية قوامها تسعة انتصارات وخسارة وحيدة في 12 مباراة.

وقبل عودته لخوض تجربته الثانية مع الهلال، كان لجيسوس تجربة مع مواجهات من هذا النوع في بلد جديد، إذ قاد فنربخشة التركي في موسم 2022ـ2023، وسجل نتائج سلبية في ديربيات العاصمة إسطنبول، إذ خسر مرتيْن أمام غلطة سراي، واكتفى بتعادل سلبي مع بيشيكتاش.