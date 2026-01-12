«ديربي» يناير لا يعرف التعادل

يستقبل فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره النصر في مواجهة ثالثة بينهما خلال يناير، ضمن دوري المحترفين السعودي، الإثنين، في قمة مواجهات الجولة 15.

وسبق لقطبي العاصمة أن تواجها مرتين سابقتين في يناير منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009، وتساوت الكفة بينهما في المواجهتين الماضيتين، إذ يمتلك كلٌّ منهما انتصارًا وحيدًا.

وفي «الديربي» الأول الذي جمعهما في موسم انطلاق دوري المحترفين، وتحديدًا في 23 يناير 2009، كسب الهلال المواجهة بنتيجة 2ـ0 في لقاء الدور الثاني من المسابقة، الذي كان لحساب الجولة 19.

وبعدها بنحو أربعة أعوام، عاد الفريقان مجددًا للعب مواجهة في 30 يناير 2013، ونجح فيها النصر بالانتصار 1ـ0 لحساب الجولة 18 من موسم 2012ـ2013.

وإجمالًا، تواجه الفريقان في دوري المحترفين 34 مرة، إذ لم يغيبا عن أي نسخة، نجح خلالها الهلال بتحقيق 16 انتصارًا، وكسب النصر 10 مباريات، وحضر التعادل بينهما ثماني مرات.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب المسابقة بعد لعب 13 جولة خلال الموسم الجاري «تم تأجيل الجولة العاشرة من المسابقة» برصيد 35 نقطة جمعها من 11 فوزًا وتعادلين، فيما يأتي النصر ثانيًا بـ31 من 10 انتصارات، وتعادل، وخسارتين.