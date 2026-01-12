تصنيف التنس.. بيليندا تعود إلى قائمة أفضل عشر لاعبات

عادت السويسرية بيليندا بنتشيتش، لاعبة كرة المضرب، إلى قائمة أفضل عشر لاعبات في التصنيف العالمي لمحترفات التنس، للمرة الأولى بعد ولادة ابنتها، وذلك بعد خسارة بلادها في نهائي كأس يونايتد قبل أسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت بيليندا التي احتلت المركز الرابع فبراير 2020 كأفضل تصنيف في مسيرتها :«أنا سعيدة للغاية بالعودة إلى قائمة أفضل عشر لاعبات، كان هدفًا كبيرًا» علمًا أنها استهلت عام 2025 وهي في المركز 421.

وفي الثامنة والعشرين من عمرها، فازت بيليندا التي أنجبت مولودتها أبريل 2024، في كافة مبارياتها الخمس في كأس يونايتد للفرق المختلطة، بما في ذلك تغلبها على البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميًا، والإيطالية جازمين باوليني، التي تقدمت مرتبة في التصنيف لترتقي للمركز السابع.

وعززت البيلاروسية أرينا سابالينكا، صدارتها للتصنيف العالمي بفوزها في دورة بريزبين، إذ تنافست مع سبع من أفضل عشر لاعبات في العالم، وستكون المرشحة الأوفر حظًا للفوز في ملبورن.

وتقدمت الأوكرانية مارتا كوستيوك ستة مراكز لتحتل المرتبة العشرين بعد خسارتها في نهائي بريزبين، وحققت انتصارات على ثلاث لاعبات من بين أفضل 10 لاعبات، وهن الأمريكية أماندا أنيسيموفا، ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والشابة الروسية ميرا أندرييفا.

وبدورها، ارتقت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الفائزة بلقب دورة أوكلاند، مركزين لتحتل المرتبة الثانية عشرة في التصنيف العالمي.