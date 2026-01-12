بعد «الكلاسيكو».. البرشلونيون احتفال مُصغر والمدريديون ينسحبون سريعا

نظمت إدارة نادي برشلونة الإسباني، حفلًا مصغرًا ومختصرًا في غرفة تبديل الملابس الخاصة باللاعبين، وذلك بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب السوبر، عقب فوزه على ريال مدريد، الغريم التقليدي بنتيجة 3ـ2، في مباراة «كلاسيكو» احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، غرب السعودية.

ووفقًا لما رصدته «الرياضية» بعد نهاية «كلاسيكو» السوبر، غادر لاعبو ريال مدريد الملعب سريعًا، رافضين إجراء تصريحات، أو لقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة، باستثناء البلجيكي تيبو كورتوا، حارس المرمى، الذي تحدث عن الخسارة في عدد من المنصات.

ولدى الفريق المنتصر، تفاعل الثنائي بيدري جونزاليس، وفرينكي دي يونج، مع الجمهور بعد المباراة، وتوقفا طويلًا لالتقاط الصور التذكارية، فيما خرج لامين يامال من غرفة الملابس على صوت الأغاني والأهازيج والرقص برفقة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو حامل الكأس، بينما كان خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة أكثر الأشخاص سعادةً بالفوز من خلال تجاوبه مع المهنئين.