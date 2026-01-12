جولة ما قبل الديربي.. ما نتائج الهلال والنصر؟

دخل فريق الهلال الأول لكرة القدم ديربي الرياض فائزًا في الجولة السابقة خلال 24 مناسبة ماضية، تمكن الفريق خلالها من تحقيق الفوز في الديربي على غريمه وجاره النصر في 10 مواجهات، بينما خسر 7، وانتهت 7 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

وحقق الهلال الفوز في الجولة التي تسبق الديربي من دوري روشن السعودي على الحزم بثلاثية، قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 15، الإثنين.

ودخل الهلال ديربي الرياض في موسم 2009ـ2010 فائزًا قبل جولتي الدورين الأول والثاني، إذ فاز على الوحدة بنتيجة 2ـ1 في الجولة الثالثة، قبل التعادل في الديربي أمام النصر بنتيجة 2ـ2 في الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني فاز الهلال على الوحدة بنتيجة 3ـ1 لكنه خسر اللقاء التالي أمام النصر بنتيجة 1ـ2.

وتكرر الأمر في موسم 2010ـ2011، حين تعادل الهلال في ديربي الدور الأول أمام النصر بنتيجة 1ـ1، وقبلها كان فائزًا على الاتفاق، فيما فاز في الدور الثاني على النصر بنتيجة 1ـ0، وقبلها انتصر على الشباب محليًّا بنتيجة 2ـ1، ليحقق الفوز الأول في الديربي خلال منافسات دوري المحترفين، عندما ينتصر محليًّا في الجولة السابقة.

وفاز الهلال على النصر في الدور الأول لموسم 2011ـ2012 بثلاثية نظيفة، وقبلها انتصر على الأنصار بنتيجة 2ـ0، كما فاز في الدور الثاني بهدف، وقبلها فاز على الأنصار بنتيجة 6ـ1، ليحقق الفوز قبل وأثناء الديربي.

وتعادل الهلال ضد الاتفاق قبل ديربي الرياض في موسم 2012ـ2013 بالدور الأول، كما تعادل في لقاء الدور الثاني أمام الاتفاق قبل الديربي أيضًا، فيما خسر ديربي الدور الأول في موسم 2013ـ2014 أمام النصر بنتيجة 1ـ2، على الرغم من فوزه في الجولة السابقة على نجران بهدف، بينما انتصر في ديربي الدور الثاني بنتيجة 4ـ3، وقبلها فاز على نجران بهدفين.

وخسر الهلال بهدف أمام النصر في موسم 2014ـ2015، على الرغم من أنه دخل الديربي فائزًا قبلها على التعاون بنتيجة 3ـ1، كما خسر ديربي الدور الثاني ضد النصر بالنتيجة ذاتها، على الرغم من تعادله قبلها في الجولة السابقة.

وفي موسم 2015ـ2016، فاز الهلال على النصر في الديربي وقبلها كان منتصرًا على الفيصلي، فيما تعادل ضد النصر بنتيجة 1ـ1 في موسم 2016ـ2017، على الرغم من انتصاره قبلها على الوحدة بسداسية، كما فاز في ديربي الدور الثاني بنتيجة 5ـ1 وقبلها انتصر على الوحدة أيضًا.

وتكرر الأمر في موسم 2017ـ2018، حين دخل الهلال ديربي الرياض فائزًا في الجولة السابقة، لينتصر في الديربي بنتيجة 2ـ1، فيما تعادل في ديربي الدور الثاني أمام النصر، على الرغم من فوزه في الجولة التي سبقت الديربي بنتيجة 5ـ1 على الباطن.

ولم يدخل الهلال الديربي فائزًا قبل جولتي الدورين الأول والثاني في موسم 2018ـ2019، فيما خسر ضد النصر بنتيجة 1ـ2 في موسم 2019ـ2020، على الرغم من فوزه قبلها على ضمك بثلاثية، ليعود ويفوز على النصر في ديربي موسم 2020ـ2021 بهدفين، وقبلها فاز على الاتفاق بالنتيجة ذاتها، لكنه خسر ديربي الدور الثاني بهدف على الرغم من فوزه قبلها على الاتفاق أيضًا. وفي موسم 2021ـ2022، فاز الهلال على النصر برباعية في الديربي، وانتصر قبلها على الحزم بثنائية.

وخلال منافسات موسم 2022ـ2023، دخل الهلال الديربي فائزًا بعد انتصاره على الباطن، إلا أنه تعادل أمام النصر بنتيجة 2ـ2، بينما فاز على النصر بثلاثية في موسم 2023ـ2024 وقبلها على الحزم بنتيجة 9ـ0، فيما تعادل أمام النصر في لقاء الدور الثاني بنتيجة 1ـ1، على الرغم من فوزه على الحزم قبلها.

وفي الموسم الماضي، تعادل الهلال والنصر ذهابًا بنتيجة 1ـ1، على الرغم من فوز الهلال قبلها على التعاون، فيما خسر الهلال أمام النصر بنتيجة 1ـ3 في لقاء الدور الثاني، علمًا بأنه قبلها انتصر على التعاون محليًّا.

في المقابل، يدخل النصر ديربي الرياض هذا الموسم خاسرًا في الجولة السابقة، بعد تعرضه للهزيمة أمام القادسية بنتيجة 1ـ2، على ملعب الأول بارك، قبل مواجهة الهلال، على ملعب المملكة أرينا.

وتكرَّر هذا الموقف بالنسبة للنصر في أكثر من موسم، إذ دخل الفريق ديربي الرياض خاسرًا قبلها 8 مرات من قبل، حقق بعدها الفوز على الهلال في 3 مباريات، وخسر مثلها، إضافة إلى تعادلين.

وكانت البداية في موسم 2008ـ2009، حين خسر أمام الاتحاد بنتيجة 0ـ1، وخسر بعدها ضد الهلال في الديربي أيضًا لكن بنتيجة 0ـ2. وخسر النصر ضد الشباب بهدفين في الجولة الثالثة خلال موسم 2009ـ2010، ليعود ويتعادل أمام الهلال بنتيجة 2ـ2 في الجولة الرابعة، كما خسر لقاء الدور الثاني حينها ضد الشباب بنتيجة 2ـ3، إلا أنَّه فاز على الهلال في الديربي بعدها مباشرة بنتيجة 2ـ1.

وتكرر الأمر في موسم 2011ـ2012، حين خسر النصر أمام نجران بنتيجة 1ـ2 قبل الديربي، ليدخل الديربي ويخسر من الهلال بنتيجة 0ـ1. وفي موسم 2015ـ2016، خسر النصر قبل الديربي أمام الشباب بنتيجة 0ـ1، ليخسر أيضًا ضد الهلال بعدها بنتيجة 1ـ2.

وضمن منافسات موسم 2018ـ2019، تعادل النصر أمام الهلال بنتيجة 2ـ2 في الديربي، على الرغم من خسارته في الجولة السابقة أمام الوحدة بنتيجة 1ـ2.

وعلى الرغم من خسارته أمام القادسية بهدف في الجولة 19 في موسم 2020ـ2021، إلا أنَّ النصر عاد وفاز على الهلال في الديربي بنتيجة هدف في الجولة 20، كما حقق النصر الفوز على الهلال بهدفين، 16 ديسمبر 2021، على الرغم من خسارته قبلها في الدوري أمام الطائي بنتيجة 1ـ2، 10 ديسمبر 2021.