الراهب: ماني أربك النصر.. والهلال مكشوف

انطلق من نادي الخليج، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثم النصر، كما خاض تجربةً مع نجران، واختتم مشواره الرياضي مع الشباب.

خلال مسيرته الكروية، التي استمرت نحو 20 عامًا، سجلت مواسمه الأربعة مع الأهلي، والخمسة مع النصر ذات حضور لافت.

حسن الراهب، تحدث في حوار مع «الرياضية» عن الديربي المرتقب، الإثنين، بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر في قمة الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، وعن أمور أخرى.

01

كيف ترى المباراة بين الهلال والنصر من الجوانب الفنية؟

الديربي دائمًا مختلف أحيانًا الهلال متصدر أو النصر الثاني، وضع الفريقين مختلف بشكل كبير والنصر لو أراد أن يرضي جمهوره لابد أن يفوز.

02

برأيك ما العوامل التي ستحسم الديربي؟

اعتماد المدرب على التشكيلة والتكتيك المناسبين والمحافظة على المرمى، جورجي جيسوس يعرف أن لعب الهلال على الأطراف، وأن قوته في الجهة اليسرى، وهو مدرب سبق له وأن درب الهلال ويعرف استغلال أنصاف الفرص، فالنصر يضيع الفرص.

03

بماذا تنصح لاعبي النصر؟

استشعار المسؤولية، وأعتقد المدرب واللاعبون استشعروا المسؤولية وعدم إضاعة الفرص واستغلال أنصافها حينها سيحققون الفوز.

04

ما مدى تأثير غياب لاعبي إفريقيا على الطرفين؟

الهلال لم يتأثر، بينما النصر تأثر بغياب السنغالي ساديو ماني، وغيابه أثر على المنظومة خاصة في الجهة اليسرى.

05

كيف ترى أداء جواو فيليش؟

علامة استفهام في 3 مباريات على الشق الهجومي للنصر والوضع العام، فيليش لديه شرود ذهني وطبيعي يمر اللاعب بهذه الحالة، خاصة أنه واحد من أفضل لاعبي الدوري السعودي وغياب ساديو ماني أثر عليه بشكل كبير.

06

ماذا ينقص النصر لتحقيق الدوري؟

الهدوء والاستقرار الفني والإداري، الموسم الجاري بدأنا بشكل جيد، استقرار إداري وفني ومدرب يعرف الدوري السعودي، منذ 8 أعوام وتحديدًا من دوري 2018 نفتقد الاستقرار.

07

ما العناصر التي يحتاجها النصر الموسم الجاري؟

مشكلة النصر في الأظهرة، والدوري طويل وبحاجة إلى عناصر تضاف للفريق، مهاجم بديل لرونالدو، وأيضًا بديل بينتو يكون محورًا دفاعيًا، وظهير أيسر، ولاعبين محليين.