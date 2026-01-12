تحديات «الكالتشيو» تنتقل إلى ديربي الرياض

تحمل مواجهة فريقي الهلال والنصر في دوري روشن السعودي أبعادًا تتجاوز حدود المنافسة المحلية، بعدما انتقلت تحديات «الكالتشيو» الإيطالي بكل تفاصيلها وأرقامها إلى الملاعب السعودية في صدام يجمع أطرافًا صنعت تاريخًا طويلًا من المواجهات في إنتر ميلان، وميلان، ويوفنتوس، ولاتسيو، قبل أن تتجدد اليوم بألوان مختلفة.

ويقود الهلال الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، الذي عرف دهاليز الدوري الإيطالي جيدًا خلال فترتيه مع لاتسيو «2016ـ2021» وإنتر ميلان «2021ـ2025»، ويقف في مواجهة ثنائي النصر كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش، في صراع يعيد فتح ملفات قديمة بين المدرب ولاعبيه وخصومه السابقين.

ويعتمد إنزاجي في الهلال على الصربي سيرجي سافيتش، لاعب لاتسيو السابق، بين 2015 و2023، والفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي تألق مع ميلان من 2019 حتى 2025، ليقفا معًا في مواجهة بروزوفيتش ورونالدو، في إعادة مباشرة لصراعات «الكالتشيو» داخل دوري «روشن».

وخلال سنواتهم في إيطاليا، خاض سافيتش سبع مواجهات أمام ثيو هيرنانديز، انتهت خمس منها لصالح ثيو مقابل فوزين لسافيتش، في مباريات عكست تفوق ميلان على لاتسيو في تلك الفترة، كما واجه سافيتش رونالدو ست مرات، فاز خلالها قائد النصر في أربع مباريات، مقابل فوز وحيد لسافيتش وتعادل واحد.

أما صراع الوسط بين سافيتش وبروزوفيتش، فكان من أكثر المواجهات تكرارًا، إذ التقيا في 15 مباراة، تفوق فيها بروزوفيتش بثمانية انتصارات مقابل ستة لسافيتش، فيما حضر التعادل مرة واحدة.

ومن جهته، خاض ثيو هيرنانديز أربع مباريات أمام رونالدو، انتهت بالتعادل التام، بفوزين لكل لاعب، في مواجهات جمعت ميلان ويوفنتوس، كما واجه بروزوفيتش في سبع مباريات، فاز فيها بروزوفيتش أربع مرات مقابل ثلاث لثيو.

وتعود الصداقة الحالية بين رونالدو وبروزوفيتش في النصر إلى منافسة قديمة، بعدما التقيا خصمين في ست مباريات رسمية، فاز رونالدو في أربع منها، مقابل فوز وحيد لبروزوفيتش، وتعادل واحد.

ولا يقف التاريخ عند اللاعبين فقط، إذ واجه إنزاجي رونالدو ست مرات خلال مسيرته التدريبية، فاز فيها رونالدو أربع مرات، مقابل انتصار وحيد لإنزاجي وتعادل واحد، كما واجه بروزوفيتش 11 مرة عندما كان مدربًا للاتسيو، فاز بروزوفيتش في ست مباريات، مقابل ثلاث لإنزاجي، مع ثلاثة تعادلات، وفي مواجهاته أمام ثيو هيرنانديز، التقى الطرفان 11 مرة، تقاسما خلالها الانتصارات بخمسة لكل منهما وتعادل واحد، فيما تواجه إنزاجي وسافيتش أربع مرات، فاز كل طرف في مباراتين.