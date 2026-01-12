قاسم: مباراة الثلاثية لا أنساها.. وأنتظر صلاح في الهلال

أشرف قاسم، أحد أفضل الأسماء المصرية التي خاضت تجربة احترافية في الملاعب السعودية، ونال لقب أفضل مدافع وثاني أفضل لاعب في الدوري السعودي موسم 1993ـ1994، مسجلًا مع فريق الهلال الأول لكرة القدم 5 أهداف.

وشارك الهلال في حفل اعتزاله بمباراة جمعته مع الزمالك وانتهت بتعادل الفريقين سلبًا بقيادة الحكم المصري العالمي جمال الغندور.

وامتدت مسيرة أشرف قاسم من عام 1984 إلى 1994، لعب فيها لمنتخب مصر وفريقي الزمالك المصري والهلال السعودي، كما شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

النجم المصري تحدث في حوار مع «الرياضية» عن ديربي الرياض المرتقب، الإثنين، بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره النصر في قمة الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

في البداية.. حدثنا عن مباراة الهلال والنصر، ومن سيحسم المواجهة؟

مباريات الديربي التي تجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم ومنافسه النصر من المواجهات التي ليس لها مقاييس ولا يحكمها مستوى الفريق قبل المباراة، بل تحكمها الحالة الذهنية للاعبين أثناء مجريات اللقاء ومدى قدرتهم على تنفيذ التعليمات والتركيز في المباراة.

لكن لم تجب عن السؤال.. من سيحسم الديربي؟

الفريقان يضمان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين ومباريات الديربي بين الهلال والنصر دائمًا تشهد متعة فنية عالية، وأتمنى أن نشاهد في أرضية ملعب «المملكة أرينا» مباراة تليق باسم الفريقين ودوري «روشن».. وأتمنى طبعًا فوز الهلال وأن يخرج جمهوره وهو سعيد بالمباراة والنتيجة.

من تتوقع أن يكون نجم مباراة الديربي؟

بالنسبة للهلال أتوقع نجومية سالم الدوسري وزميله البرازيلي ماركوس ليوناردو، ومن جانب النصر كريستيانو رونالدو وزميله الفرنسي كينجسيلي كومان، ولكن من الممكن أن يظهر فيها نجوم جدد آخرون.

ماذا تقول للاعبي الهلال قبل الديربي؟

أطالب اللاعبين بأهمية التركيز داخل المستطيل الأخضر وتحقيق الفوز واستغلال الفرص التي تتاح لهم وتوسيع الفارق النقطي مع النصر منافسه على الصدارة.

ما نقاط القوة والضعف في الهلال والنصر؟

نقطة الضعف في الفريقين واحدة وهي في خط الدفاع وتحديدًا قلبي الدفاع، والهلال يعاني أكثر بسبب فقدانه للسنغالي كاليدو كوليبالي لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا.

ما أكثر مباراة تسكن ذاكرتك بين في مواجهات الديربي؟

المباراة التي لا يمكن نسيانها بين الفريقين عام 1994 وكنت لاعبًا فيها وانتهت بفوز الهلال 3ـ0 وكان نجوم اللقاء أنا ويوسف الثنيان وفهد الغشيان.

لاعب أجنبي تتمنى وجوده مع الهلال؟

أتمنى وجود محمد صلاح مع الهلال لأنه مفيد ومن أحسن اللاعبين في العالم وـ إن شاء الله ـ يكون موجودًا قريبًا.

بعد مرور 14 جولة من البطولة.. من تتوقع أن يحقق لقب الدوري؟

نسخة الدوري الموسم الجاري صعبة جدًا، فالهلال يسعى للحفاظ على فارق النقاط الأربع بينه وبين النصر ويحاول أن يزيد هذا الفارق من خلال مواجهة الديربي، والنصر أيضًا يحاول أن يقلل الفارق في ظل المنافسة بينهما.