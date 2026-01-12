«كلاسيكو» السوبر.. أرقام جديدة وأفضلية برشلونية

توج فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بلقب كأس السوبر الإسباني 2026، بعد فوزه في المباراة النهائية أمام ريال مدريد بنتيجة 3ـ2، الأحد، على ملعب «الإنماء» في مدينة جدة.

وحقق كأس السوبر الإسباني، أكثر من رقم قياسي، إذ تم تسجيل 3 أهداف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول للمرة الأولى تاريخيًا في نهائي البطولة، إذ لم يحدث ذلك من قبل في نهائي كأس السوبر الإسباني أن يُحرز الفريقان 3 أهداف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما سجل ريال مدريد هدفين عن طريق فينيسيوس جونيور وجونزالو، وبرشلونة هدف بواسطة روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يكن هذا الرقم الجديد المسجل في «الكلاسيكو»، إذ نجح برشلونة أيضًا في توسيع الفارق بينه وبين منافسيه في سجل أبطال كأس السوبر، بعد حصده اللقب رقم 16 في تاريخه، ليصبح النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ بطولات السوبر الإسباني، بفارق 3 ألقاب عن ريال مدريد الذي يملك 13 لقبًا.

كما استطاع برشلونة تحقيق 3 انتصارات متتالية في المباريات النهائية أمام غريمه ريال مدريد للمرة الأولى تاريخيًا، إذ فاز الفريق الكاتالوني على «الميرينجي» في نهائي كأس السوبر الموسم الماضي بنتيجة 5ـ2، ثم انتصر عليه في نهائي كأس إسبانيا 2025 بنتيجة 3ـ2، قبل أن يحقق الفوز الثالث تواليًا في «كلاسيكو» السوبر الموسم الجاري بنتيجة 3ـ2 أيضًا.

وحقق جوان جارسيا، حارس برشلونة، رقمًا جديدًا على صعيد الإحصاءات، إذ مرر 24 تمريرة صحيحة في «الكلاسيكو»، أكثر من معظم لاعبي وسط ريال مدريد، بعدما مرر الإنجليزي جود بيلينجهام 20 تمريرة فقط، فيما مرر الفرنسي كامافينجا 12 تمريرة، بحسب شبكة «أوبتا».

وفاز أكثر من لاعب برشلوني بلقبه الأول مع ناديه الجديد، وفي مقدمتهم الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي دخل بديلًا في الشوط الثاني، ليحقق أول بطولة له مع برشلونة، إضافة إلى السويدي روني بردغجي، الذي لم يشارك في النهائي إلا أنه سجل هدفًا ضد بلباو في نصف النهائي، والإسباني جوان جارسيا، حارس مرمى الفريق.

وأصبح ريال مدريد أكثر الأندية التي عرف البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، طريق شباكها، إذ سجل رافينيا 7 أهداف، وصنع 3 في 12 مواجهة ضد «الملكي»، ليصبح الفريق الذي يعرف البرازيلي التعملق أمامه باستمرار.

ودخل الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة التاريخ من الباب الكبير، بعد أن فاز في 8 نهائيات تواليًا من دون أي خسارة.

وحقق فليك 8 انتصارات في 8 مباريات نهائية، بواقع 5 نهائيات مع بايرن ميونيخ و3 مع برشلونة.

على جانب آخر، واصل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الريال، أرقامه السيئة ضد برشلونة، إذ استقبل 57 هدفًا في شباكه طوال مسيرته مع كل الفرق التي لعب لها ضد برشلونة، ليتلقى أكبر عدد من الأهداف من ناد واحد أمام البرشا فقط.

يُذكر أن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، خسر ثاني البطولات مع فريقه، بعد أن خرج من نصف نهائي كأس العالم للأندية في صيف 2025 بعد الخسارة من باريس سان جيرمان، ليخسر بعدها لقب السوبر الإسباني في جدة أمام برشلونة.