اشتباكات اللاعبين والإعلاميين تفتح تحقيقات

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الإثنين، تحقيقًا ​في أحداث شهدتها مباراتا دور الثمانية في كأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون والمغرب، والجزائر مع نيجيريا.

وأدان «كاف» ما وصفه «بالسلوك غير المقبول» لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال البطولة، عبر بيان صحافي، بثه في موقعه الإلكتروني، جاء فيه :«جمع الاتحاد الإفريقي ‌لكرة القدم، تقارير المباريات ‌الأخيرة ⁠وأدلة مصورة ​تشير إلى ‌سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وقد فتح «كاف» تحقيقًا بخصوص أحداث شهدتها مباراتا دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الكاميرون والمغرب، وكذلك بين منتخبي الجزائر ونيجيريا».

وأوضح البيان أن ⁠«كاف» أحال هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا ‌إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ‍في حال ثبوت ‍ارتكاب الأشخاص المعنيين لأي مخالفات.

ويراجع «كاف» لقطات ‍مصورة لحادثة يُزعم تورط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها بسلوك غير لائق داخل المنطقة المختلطة.

وأشار البيان إلى إدانة الاتحاد لأي ​سلوك غير مناسب يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم ⁠أو منظمي المباريات، مضيفًا: «سيتم السعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي شخص لا يتوافق سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات الكاف».

وانتشرت بعض اللقطات المصورة للاعبي الجزائر يحاولون الاعتداء على الحكم عقب الخسارة 0ـ2، أمام نيجيريا في دور الثمانية، السبت الماضي.

كما اشتبك لاعبو الفريقين عقب صفارة النهاية مباشرة داخل الملعب، ‌وبعض الإعلاميين داخل نفق اللاعبين عقب نهاية المباراة.