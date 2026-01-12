برشلونة وبنفيكا الأكثر حضورا في «ديربي الرياض»

يتصدر برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي أكثر الأندية تغذية لديربي فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه النصر ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

ويحضر برشلونة ثلاث مرات عبر محطات البرازيلي مالكوم فيليبي والإسباني إينيجو مارتينيز والبرتغالي جواو فيليش.

فيما تكرر بنفيكا ثلاث مرات أيضًا عبر الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو وفيليش أيضًا.

وخلف ثنائي الصدارة، تتشكل «الكتلة الثانية» من أندية تكررت مرتين، وتكشف امتداد التجربة الإسبانية في أكثر من خط.

فقد ظهر أتلتيكو مدريد عبر الفرنسي ثيو هيرنانديز فيليش.

وحضر ريال سوسيداد بمرتين من خلال مارتينيز وهيرنانديز، وتكرر ريال مدريد عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهيرنانديز، بما يعكس تشابك المحطات داخل الكرة الإسبانية حتى وإن اختلفت المدارس والأساليب.

أما إيطاليا، فقد برز اسم ميلان مرتين من خلال هيرنانديز وفيليش، بينما جاء يوفنتوس بمرتين عبر رونالدو والفرنسي كينجسلي كومان.

وفي إنجلترا، ظهر تشيلسي بمرتين عبر أنجيلو وفيليش، في حين حملت البرازيل بصمتها عبر تكرار سانتوس مع ليوناردو وأنجيلو، وكورنثيانز مع مالكوم وويسلي.

وفي المقابل، حضرت محطات أخرى مرة واحدة لكنها تضيف طبقات إضافية للصورة، فنربخشة مع التركي يوسف أكتشيتشك، وبورتو وولفرهامبتون في مسار روبن نيفيش، ولاتسيو مع سيرجي سافيتش، وإنتر ميلان مع مارسيلو بروزوفيتش.

كما برزت أسماء أوروبية متنوعة مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في مسار كومان، وسبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد ضمن محطات رونالدو، إلى جانب لايبزيج مع محمد سيماكان، وأتلتيك بلباو في مسار مارتينيز.

وحتى المحطات التي تبدو «عابرة» على الورق تحمل دلالتها داخل هذا المشهد، من بوردو وزينيت سانت بطرسبرج في مسار مالكوم.