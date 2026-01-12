العقيدي والربيعي يعيدان القفاز السعودي بعد 998 يوما

في الثامن عشر من أبريل 2023، كانت المواجهة الأخيرة، التي جمعت فريق الهلال الأول لكرة القدم والنصر، في دوري روشن السعودي بحضور حراس محليين من الجانبين.

وحضر المخضرم عبد الله المعيوف بصفوف الهلال، في مواجهة الشاب نواف العقيدي مع النصر، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

وبحضور البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأول بقميص النصر في الديربي، يومها فاز الهلال 2ـ0، بهدفين سجلهما النيجيري أوديون إيجالو، من نقطة الجزاء «42، 62».

الإثنين، وبعد 998 يومًا، يتجدد المشهد، ويغيب الحراس غير السعوديين عن الصورة، يحضر العقيدي مجددًا في النصر ولكن هذه المرة يقابله محمد الربيعي بالقطب الثاني ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا.

في مباراة أبريل 2023، كان النصر المنافس الأول للاتحاد على اللقب، بينما تضاءلت فرص الهلال فيه، كان تأثير خسارة النصر كبيرًا على فرصة في المنافسة، وتسببت في تضاؤل حظوظه في الفوز باللقب، ما منح الاتحاد الفرصة لأن يتوج به في نهاية المطاف، بعد 13 موسمًا من الغياب عن بطولة الدوري.

كانت الخسارة بمثابة ضربة قوية لطموحات النصر في التتويج بلقب الدوري، إذ وسعت الفارق النقطي بينه وبين المتصدر الاتحاد في ذلك الوقت، ما جعل مهمته في الجولات المتبقية أكثر صعوبة. أسهمت النتيجة بشكل مباشر في فقدان النصر لقب الدوري في ذلك الموسم.

أما الهلال، فعلى الرغم من فوزه في الديربي، إلا أن تركيز الفريق تحول لاحقًا إلى المنافسات الأخرى، ولم يكن الفوز كافيًا للمنافسة على اللقب، إذ أنهى الموسم ثالثًا بفارق 13 نقطة عن الاتحاد.

في مباراة أبريل، واجه المخضرم عبد الله المعيوف، الذي كان يبلغ الـ36 عامًا، العقيدي الذي بلغ 22 عامًا و11 شهرًا تقريبًا، وفيها قدم الحارسان أداء مختلفًا، وتفوق المعيوف الذي خرج بشباك نظيفة، وقدم أداء جيدًا ومركزًا، وعدة تصديات مهمة، أبرزها تصديه لانفراد صريح من كريستيانو رونالدو، وكان أداؤه حاسمًا في منع النصر من التسجيل والمساهمة في فوز الهلال 2ـ0.

أما العقيدي، فعلى الرغم من استقباله هدفين، إلا أنه لم يكن له ذنب مباشر في الهدفين اللذين جاءا من ركلتي جزاء، وقدم بعض التصديات الجيدة خلال اللقاء.

وفي النهاية حصل عبد الله المعيوف على تقييم أعلى من نواف العقيدي في المباراة.

وقبل المباراة، كان المعيوف الحارس الأساسي للهلال طوال الموسم، ولعب مع الهلال في الدوري بـ 20 مباراة، تلقى فيها 20 هدفًا، وتصدى لـ 59 كرة من أصل 79 تسديدة على المرمى استقبلها، وخرج بشباك نظيفة في 12 مباراة، وهو رقم قياسي بتاريخ الدوري السعودي في ذلك الوقت.

في المقابل، استفاد العقيدي من إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا في الكوع، يناير 2023، ليحل بديلًا عنه حتى نهاية الموسم.

ومع نهاية الموسم، شارك العقيدي في 11 مباراة ضمن منافسات الدوري، تلقى خلالها 11 هدفًا، وقدم 29 تصديًا ناجحًا، من أصل 35 تسديدة على المرمى استقبلها، بنسبة نجاح بلغت نحو 79.3 في المئة، وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.