يايسله: التعاون صعب.. و«الأخير» يحدد مصير محرز وكيسيه

وصف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة التعاون ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي بالصعبة.

وقال يايسله خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في القاعة الرئيسة للمؤتمرات بمقر النادي الإثنين: «اللعب أمام التعاون صعب، وهو فريق منضبط داخل الملعب، وسيكون هناك تنافس على المراكز معهم».

ورفض المدرب الألماني كشف أوراقه أثناء حديثه قائلًا: «لن أكشف أوراقي ولن أتحدث عمّن سأشرك في المباراة، والتدريب الأخير سيحدد مشاركة الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه بعد التأكد من جاهزيتهما البدنية والذهنية».

وحول الأخطاء التي يتعرض لها فريقه في المباريات قال: «كل ما أتمناه من التحكيم فقط العدالة داخل المباريات التي نلعبها».

ويواجه الأهلي نظيره التعاون الأربعاء على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 38 نقطة من 8 انتصارات وأربعة تعادلات وخسارة واحدة، فيما يأتي التعاون في المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وخسارتين.