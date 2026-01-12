الهلال والنصر يعيدان ذكريات 773 يوما

تحبس العاصمة الرياض أنفاسها وهي تترقب فصلًا جديدًا من فصول الصراع بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وغريمه ومنافسه التقليدي النصر، في مواجهة تعيد إلى الأذهان سيناريو جرى قبل 773 يومًا.

وتعود تفاصيل تلك المواجهة إلى الجولة الـ 15 من موسم 2024ـ2023، حين تواجه الغريمان وفارق النقاط بينهما 4 نقاط لصالح الهلال، متصدر الدوري، كما الأمر حاليًّا.

واستطاع حينها الهلال حسم الديربي بثلاثية نظيفة حملت توقيع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش ومواطنه ألكنسدر ميتروفيتش، الذي أحرز ثنائية على ملعب الملك فهد في الرياض.

تلك الليلة شهدت تحولًا جذريًّا في مسار المنافسة بعد أن نجح الأزرق في توسيع الفارق النقطي إلى سبع نقاط كاملة، ما منح الفريق أريحية نفسية وفنية مهدت له الطريق نحو منصة التتويج، بينما غادر النصر تلك الموقعة مثقلًا بجراح ضياع الفرصة في تقليص الفجوة.

اليوم بعد عامين، المشهد ذاته يتكرر في الجولة ذاتها بتفاصيل مشابهة تمنح لقاء الإثنين طابعًا استراتيجياً خالصًا، إذ يدخل الهلال المواجهة وهو يتربع على القمة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه المباشر، ما يعني أن فوزه سيعيد تكرار سيناريو الهروب بالصدارة وتوسيع الهوة إلى سبع نقاط مجددًا، في حين يدرك النصر أن حسم المباراة لصالحه الفرصة الأنسب لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.