في الدور الأول.. تفوق هلالي

يلتقي فريقا الهلال الأول لكرة القدم، ونظيره النصر، الإثنين، على ملعب المملكة أرينا، في ديربي الرياض، ويتسلح الهلال بسجل أفضل أمام غريمه التاريخي، عندما يتواجه الفريقان في الدور الأول من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

وقبل قمة الجولة 15 بين الفريقين، لعب الهلال والنصر 17 مباراة في الدور الأول بتاريخ مواجهات دوري المحترفين، منذ موسم 2008ـ2009، حقق خلالها الهلال سبعة انتصارات، وفاز النصر في أربع، إضافة إلى ستة تعادلات.

وتفوق لاعبو الهلال على لاعبي النصر فيما يخص عدد الأهداف أيضًا في مباريات الدور الأول بديربي دوري المحترفين، إذ سجل لاعبو الهلال 28 هدفًا، بينما حقق لاعبو النصر 20.

وعلى مستوى الهدافين في ديربي الدور الأول، يتصدر محمد السهلاوي، مهاجم فريق النصر، ترتيب هدافي الفريقين برصيد سبعة أهداف سجلها في شباك الهلال، خلال مواجهات الدور الأول في مسابقة دوري المحترفين.

في المقابل، يتصدر سالم الدوسري ترتيب هدافي الهلال أمام النصر في مواجهات الدور الأول بدوري المحترفين، إذ سجل أربعة أهداف في شباك خصمه النصر خلال المباريات السابقة.

وفيما يخص ركلات الجزاء المحتسبة لكل فريق في الدور الأول، تم احتساب 10 ركلات جزاء للفريقين، بواقع أربع ركلات جزاء لفريق الهلال، وست ركلات جزاء لفريق النصر، ضمن مواجهات الفريقين بدوري المحترفين.

هذا وتعرض خمسة لاعبين للطرد في مواجهات الدور الأول بالديربي، إذ تم طرد ثلاثة لاعبين من الهلال، وهم: عبد الله الزوري خلال ديربي الدور الأول، موسم 2014ـ2015، وأندريا كاريلو، موسم 2018ـ2019، وعلي البليهي، موسم 2023ـ2024، فيما طُرد من النصر خوان بابلو بينو خلال ديربي الدور الأول، موسم 2011ـ2012، ومحمد حسين، موسم 2014ـ2015، كما تلقى لاعبو الهلال 41 بطاقة صفراء مقابل 45 حصل عليها لاعبو النصر.

الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال في صراع على الكرة مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر خلال مواجهة الفريقان الدور الأول الموسم الماضي تصوير : يزيد الضويحي