نونيز وفيليش لا يكسبان أول ديربي.. وفوز ثيو ومارتينيز وكومان

تضيف المواجهة المرتقبة بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وغريمه النصر ستة لاعبين أجانب جدد إلى سجلّات ديربي الرياض، بواقعة ثلاثة من كل طرف.

ولا يمتلك هؤلاء الكثير من الانتصارات والأهداف عندما يتعلق الأمر بخوض الديربي للمرة الأولى مع فرقهم السابقة.

ويُدشِّن الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال الجديد، وزميلاه الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز والمدافع التركي يوسف أكتشيتشيك حضورهم ضد النصر، الذي يعتمد في المقابل على أجانبه الجدد، المنضمين الصيف الماضي، المهاجم البرتغالي جواو فيليش، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز.

وتعاقد الهلال، خلال فترة الانتقالات ذاتها، مع الفرنسي ماتيو باتويي، حارس المرمى، لكن مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي يعتمد على محمد الربيعي، في غياب حارسه الأول المغربي ياسين بونو، المرتبط باستحقاق كأس أمم إفريقيا، الجارية في بلاده.

ولعِب نونيز الديربي الأوروجوياني الشهير بين بينارول وناسيونال، وديربي العاصمة البرتغالية لشبونة بين بنفيكا وسبورتنج، وديربي مدينة ليفربول الإنجليزية بين ليفربول وإيفرتون.

وغابت أهداف المهاجم الهلالي في أول مباراةٍ له مع بينارول ضد ناسيونال، وبنفيكا ضد سبورتنج، وليفربول ضد إيفرتون. وانتهى الديربي الأول والثالث بالتعادل، وخسِر بنفيكا من سبورتنج.

وعندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد الإسباني، لم يتسن لثيو هيرنانديز خوض ديربي العاصمة أمام أتليتيكو مدريد. وبعد انتقاله إلى إيه سي ميلان الإيطالي، افتتح مشاركاته في ديربي المدينة أمام إنتر ميلان بالخسارة 0ـ2.

لكن قبل مغادرة إسبانيا، لعِب الظهير الطائر نسخةً واحدةً من ديربي إقليم الباسك بشعار ريال سوسيداد ضد أتليتيك بلباو، كسِبها فريقه السابق 2ـ1 دون إسهامات تهديفية منه.

كما لعِب، بقميص ألافيس، نسختين من الديربي ضد إيبار، انتهت الأولى منهما بالتعادل السلبي.

واكتفى أكتشيتشيك بلعِب دقائق معدودة قبل صافرة النهاية في ظهوره الأول على مسرح الديربي التركي الشهير، بين فنربخشة، فريقه السابق، وغلطة سراي، الذي كسِب المواجهة 3ـ0 فتُوِّج بكأس السوبر المحلية.

وبعد عدَّة أشهر، لعِب أكتشيتشيك نسخةً ثانيةً من ذلك الديربي، لكنه كان أساسيًا وأكمل حتى نهاية المباراة على تعادلٍ سلبيّ.

ومن صفوف النصر، يضيف جواو فيليش ديربيًا سادسًا إلى مشواره، بعدما مثّل بنفيكا ضد سبورتنج، وأتليتيكو مدريد ضد ريال مدريد، وبرشلونة ضد جيرونا في كتالونيا، وتشلسي الإنجليزي ضد فولهام في ديربي غرب لندن، وإيه سي ميلان ضد الإنتر.

ولعِب فيليش ديربي لشبونة للمرة الأولى عندما كان عمره 18 عامًا، وأحرز هدفًا بعد دخوله بديلًا، فتعادل الفريقان 1ـ1.

وفي باكورة مشاركاته بشعار الأتليتي ضد الريال، اكتفى كل فريق بنقطة بعد غياب تام للأهداف.

وافتتح المهاجم البرتغالي مبارياته مع تشيلسي بمواجهة فولهام، وطُرِد ببطاقةٍ حمراء وخسِر فريقه 1ـ2. وأحرز الهدفَ الوحيد لـ «الأزرق» السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال المشغول مثل بونو بكأس أمم إفريقيا.

وبعد العودة إلى إسبانيا، ارتدى فيليش ألوان برشلونة، وخاض نسختين من الديربي الكتالوني ضد جيرونا، انتهت الأولى منهما بخسارة فريقه السابق 2ـ4 وصيامه عن الإسهامات التهديفية.

ومثّل البرتغالي إيه سي ميلان قبل انضمامه إلى الهلال، وواجه الإنتر، في ديربي ميلانو، مرتين، حسم التعادل 1-1 أولاهما دون تدخُّل منه، تسجيلًا أو صناعةً.

وتزامل فيليش وإينيجو مارتينيز موسمًا في برشلونة، لم يشهد ديربي المدينة أمام إسبانيول، بسبب هبوط الأخير إلى الدرجة الإسبانية الأدنى. وفي الموسم التالي، رحل الأول عن الفريق وبقِيَ الثاني وعاد إسبانيول، لكن أول ديربيّ كتالونيّ لمارتينيز مع «البلوجرانا» كان أمام جيرونا، وكسِبه العملاق الإسباني 4ـ1 في أمسيةٍ اكتفى فيها لاعب النصر بدوره الدفاعي بعيدًا عن شباك المنافس.

وخاض مارتينيز ديربي الباسك بين ريال سوسيداد وأتليتيك بلباو بألوان الفريقين. ومع سوسيداد، أحرز هدفًا في أول لقاءٍ له ضد بلباو، لكن الأخير فاز 1ـ2. وعندما بدَّل الشعارَ واختار الانضمام إلى بلباو، خسِر 1ـ3 في افتتاحية مواجهاته ضد فريقه السابق.

وغاب كينجسلي كومان، لمّا كان لاعبًا ليوفنتوس الإيطالي، عن ديربي مدينة تورينو ضد فريق تورينو.

ومع بايرن ميونيخ، فريقه من 2015 وحتى الصيف الماضي، لم يخض هو أو الفريق أي نسخةٍ من ديربي المدينة بسبب ابتعاد فريق ميونيخ 1860 عن الدوري الألماني منذ أكثر من 20 عامًا.

لكن الجناح الفرنسي لعِب مرتين الديربي البافاري بين البايرن ونورنبرج، وأسفرت أولاهما، ودون إسهام تهديفي منه، عن فوز فريقه السابق 3ـ0.