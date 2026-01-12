صراعات الإثنين.. الكفة متساوية بين العملاقين

يشهد يوم الإثنين الديربي الرابع بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه النصر، عندما يتجدد الموعد بين الغريمين ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وبحسب «ترانسفير ماركت» العالمي، ديربيات الإثنين لا تميل الكفة فيها تاريخيًّا لطرف دون الآخر، إذ حقق النصر انتصارًا، وردَّ الهلال بمثله، بينما حضر التعادل مرة واحدة.

وتعود أول مواجهة للفريقين الإثنين إلى موسم 2013ـ2014، حين حسم النصر اللقاء بنتيجة 2ـ1 ضمن الجولة العاشرة.

وتألق حينها محمد السهلاوي بتسجيله ثنائية قادت الأصفر إلى الفوز، فيما سجَّل ناصر الشمراني هدف الهلال الوحيد.

وتحمل تلك الليلة خصوصية لدى النصراويين، كونها جاءت في موسم تُوِّج فيه الفريق لاحقًا بلقب الدوري، بعد غياب طويل عن منصات التتويج على الصعيد الدوري.

وبعد ذلك، غاب الديربي عن الإثنين لسبعة أعوام، قبل أن يعود من بوابة انتصار هلالي بثنائية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من الدوري، حملت توقيع الفرنسي بافيتمبي جوميز وصالح الشهري.

وفي موسم 2022، تجدد الموعد للمرة الثالثة، لكن دون أن يجد أي طرف طريقه لحسم المواجهة، إذ انتهت بالتعادل 2ـ2 ضمن الجولة العاشرة.

وافتتح الهلال التسجيل عبر النيجيري أوديون إيجالو، قبل أن يعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر، ثم أعاد سالم الدوسري التقدم للأزرق، غير أنَّ عبد الرحمن غريب أدرك التعادل مجددًا وفرض نتيجة بقيت حتى صافرة النهاية.

وعلى صعيد أيام الأسبوع، يظهر الديربي بصورة أكبر الخميس بـ9 مباريات، يليه الجمعة بـ8، ثم الأحد بـ5، فالسبت بـ4. وتقاسم الإثنين والثلاثاء 6 مواجهات بواقع 3 لكل يوم، فيما يعد الأربعاء الأقل حضورًا بمباراتين فقط.