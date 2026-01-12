الموقعة السابعة.. الهلال أولا والنصر ثانيا

تكشف الجولة 15 من دوري روشن السعودي عن مسار أساسي في طريق المنافسة على اللقب، عندما يستضيف ملعب المملكة أرينا تحديًا جديدًا في ديربي الرياض، بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، متصدر الترتيب، والنصر، ضيفه وملاحقه الأقرب.

ويعد هذا الديربي السابع، الذي يصل موعده في توقيت يكون فيه الهلال أولًا في الترتيب، والنصر ثانيًا، منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008ـ2009.

وحملت المواجهات السادسة السابقة، التي جرت في ظروف مشابهة، أي وسط صدارة هلالية ووصافة نصراوية، نتائج متكافئة، إذ حقق الهلال انتصاريْن، تمامًا كالنصر، مقابل تعادليْن، مع مفارقة أن انتصارات الأزرق جاءت بنتائج أعرض، ولو أن النصر نجح بخطف الصدارة من الهلال في مناسبتيْن سابقتيْن بعد الصافرة الأخيرة للديربي، وهو أمر لن يتحقق في الديربي المقبل، نظرًا لفارق النقاط الأربع، الذي يفصلهما حاليًا.

وجاءت أول مواجهة بين الفريقيْن على صدارة الترتيب، بتاريخ 25 نوفمبر 2013، في الجولة 10 من موسم 2013ـ2014، إذ كان الهلال متصدرًا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، فافتتح محمد السهلاوي التسجيل للنصر في الدقيقة السابعة، مستفيدًا من هفوة ارتكبها يحيى المسلم، ثم أدرك ناصر الشمراني التعادل في الدقيقة 75 برأسية عقب عرضية من تياجو نيفيز، إلى أن حسم السهلاوي الأمور في الدقيقة 91 من ركلة جزاء حصل عليها عبد الرحيم الجيزاوي، لينجح النصر في خطف الصدارة، تمهيدًا لفوزه باللقب في نهاية المطاف.

وانتظر الفريقان حتى الجولة 12 من موسم 2018ـ2019 ليتواجها مجددًا في توقيت كان فيه الهلال متصدرًا والنصر ثانيًا، إذ دخل الهلال اللقاء مع 28 نقطة ومباراة مؤجلة، مقابل 25 للنصر، وكان قريبًا من تعزيز أفضليته في الترتيب بعد تقدمه بهدفيْن سجلهما بافيتيمبي جوميز بحلول الدقيقة 18، لكن النصر أدرك التعادل بعد هدف من توقيع جيوليانو في الدقيقة 73، وآخر من عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 78، ليبقى الفارق على ما هو عليه بعد المباراة، علمًا أن هذه المباراة كان الأولى لجورجي جيسوس، مدرب الهلال حينها، والنصر حاليًا، في ديربي الرياض.

وشهد الموسم نفسه مواجهة صدارة ثانية بين قطبيْ العاصمة، وتحديدًا لحساب الجولة 25، التي انطلقت مع صدارة هلالية برصيد 57 نقطة، ووصافة نصراوية رصيدها 55 نقطة، ولعبت هذه المواجهة دورًا مباشرًا في تحديد معالم البطل، وشهدت خمسة أهداف في الشوط الثاني، وكان بطلها برونو أوفيني، مدافع النصر، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فانتهت المباراة بفوز النصر 3ـ2، وأخذ الأخير الصدارة من الهلال، وواصل طريقه نحو اعتلاء المنصة عند نهاية الموسم.

وفي الجولة 23 من موسم 2019ـ2020، دخل الهلال الديربي متصدرًا للترتيب مع 51 نقطة، مقابل 45 للنصر، ملاحقه الأقرب، ونجح الهلال بأخذ خطوة شبه حاسمة نحو التتويج، بتوسيعه الفارق إلى تسع نقاط بعد فوز عريض بنتيجة 4ـ1، إذ انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل 1ـ1 بعد هدف هلالي سجله سيباستيان جيوفينكو، ونصراوي سجله سلطان الغنام، ثم وضع كارلوس إدواردو الهلال في المقدمة، قبل أن يطبع بافيتيمبي جوميز بصمته على ثنائية.

وشهد موسم 2023ـ2024 مواجهتيْن من هذا القبيل، إذ التقى الفريقان في الجولة 15، في وقت كان فيه الهلال متصدرًا مع 38 نقطة، مقابل 34 نقطة للنصر، ونجح الهلال بتوسيع الفارق إلى سبع نقاط، بعد فوز عريض جديد بثلاثية دون رد، عبر هدف سجله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 64، وثنائية متأخرة لألكساندر ميتروفيتش في الدقائق القاتلة.

وكان الهلال قد حسم مسألة تتويجه بلقب ذلك الموسم، قبل لقاء الإياب بين الفريقيْن، لحساب الجولة 32، بتاريخ 17 مايو 2024، إذ دخله متصدرًا مع 89 نقطة، مقابل 77 للنصر، وكان الهلال يطمح حينها لتعزيز الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية دوريًا، بعد فوزه في 24 مباراة متتالية قبل الديربي، لكن السلسلة انتهت مع اكتفائه بالتعادل، إذ افتتح أوتافيو التسجيل للنصر في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك ألكساندر ميتروفيتش التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وهو الهدف الذي أسهم في تتويج الهلال باللقب دون أي هزيمة.