مدير ماكينزي ورئيس نيس يقود الأهلي

يجمع الفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي، بين خبرتي تقديم الاستشارات الاستراتيجية والقيادة التنفيذية لأندية كرة القدم.

وأعلن الأهلي، الإثنين عبر مركزه الإعلامي، عن تعيين مجلس إدارة شركة النادي بوكيه رئيسًا تنفيذيًا.

وترأس الفرنسي نادي نيس في بلاده بين يوليو وديسمبر الماضيين، بعدما عمل مديرًا عامًا للنادي بين سبتمبر 2022 ويوليو الماضي.

قبل ذلك، شغَل منصب الرئيس التنفيذي لنادي لوريان الفرنسي من 2015 إلى 2020.

وعَمِل القيادي صاحب الـ 43 عامًا في شركة «ماكينزي آند كومباني» الأمريكية العالمية الرائدة للاستشارات الاستراتيجية، بين 2011 و2015، وكان مديرًا للاستراتيجية فيها، كما عمِل شريكًا ومسؤولًا عن عمليات كرة القدم في شركة «بورتاس» للاستشارات.

تخرَّج بوكيه في كلية إدارة الإعمال «HEC» الكائنة في باريس العاصمة الفرنسية، وتشير المعلومات عن سيرته الذاتية إلى تقديمه خدمات استشارية لأندية كرة قدم عالمية وسعودية، وخبرته في إعادة هيكلة الأندية ووضع استراتيجياتها، والاستدامة المالية، والنمو التجاري.

وبسبب أدواره التنفيذية في لوريان ونيس، حمل بوكيه عضوية مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين.