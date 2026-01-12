400 طلب إعلامي من أجل الديربي

تلقّت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نحو 400 طلب إعلامي لتغطية «ديربي الرياض» بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، وغريمه النصر، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 15، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدر خاص في الرابطة.

ووردت طلبات من دول أجنبية عدة، بينها، حسب المصدر نفسه، البرازيل، وتركيا، والصين، وإندونيسيا، وعُمان.

وطلبت وسائل الإعلام السماح بإيفاد مراسلين صحافيين ومحررين ومصورين من طواقمها لتغطية اللقاء الذي يحتضنه ملعب «المملكة أرينا»، معقل الهلال، في الرياض.

وفي الـ 04:00 مساء، قبل انطلاق المباراة بأربع ساعات ونصف الساعة، فتحت إدارة الملعب بوابته المخصصة للإعلاميين المصرح لهم بالدخول.