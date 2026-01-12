أمام فرقه السابقة.. 60% جيسوس يبدأ بانتصار

يفوز البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بنسبة تقارب الـ 60 في المئة، حين يخوض مباراته الأولى أمام آخر منافس تولى قيادته.

وتفرض موقعة ديربي الرياض، التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا» مساء الإثنين، على جيسوس مواجهة الهلال، آخر فريق دربه قبل القدوم للنصر، الغريم التقليدي، الصيف الماضي.

وقضى البرتغالي فترتين مع «الأزرق»، الأولى بين يوليو 2018 ويناير 2019، والأخرى من 2023 وحتى 2025.

وبعد الفترة الأولى، رحل إلى فلامنجو البرازيلي، والتقى الهلال ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2019.

وفي ديربي العاصمة السعودية، سيواجه المدرب الهلال مجددًا، وللمرة الأولى بعد نهاية فترته التدريبية الثانية مع الفريق.

وخلال مشواره التدريبي، الذي بدأ قبل نحو 37 عامًا، مرّ جيسوس على 16 فريقًا مختلفًا، بينها 4 قادها مرتين، هي الثلاثي البرتغالي فيلجويراس، وإستريلا دا أمادورا، وبنفيكا، وأخيرًا الهلال.

ومن فرقه الـ 15 السابقة، لم يواجه المدرب كلًا من أمورا البرتغالي، وفنربخشة التركي، وفلامنجو البرازيلي بعد الرحيل عنهم، بينما تقاطعت مساراته مع الفرق 12 الأخرى.

وفاز بمباراته الأولى أمام سبعة من تلك الفرق، بينما بدأ مواجهاته ضد 4 فرق أخرى بخسارة، في حين انتهت باكورة لقاءاته أمام فريق واحد بتعادل.

واستهلّ جيسوس مسيرته التدريبية عبر بوابة فريق أمورا، ولم تسنح له فرصة مواجهته مطلقًا عقب الرحيل عنه حسب بيانات موقع «ترانسفيرماركت».

وبعده، قاد فريق فيلجويراس 1932 لفترتين متتاليتين، 93ـ96 و97ـ98، وواجهه لاحقًا مرة واحدة عام 2002 وهو يدرّب إستريلا دا أمادورا، وهزمه 2ـ1 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وامتدت تجربته الثالثة مع أونياو ماديرا بين فبراير ومارس 98 فقط، ثمّ رحل عنه ولم يحن موعد مواجهتهما الأولى إلا عام 2003 عندما كان يدرّب إستريلا دا أمادورا وتعادل 1ـ1 ضمن منافسات الدرجة الثانية.

وأشرف جيسوس على تدريب إستريلا دا أمادورا مرتين، الأولى 98ـ2000، والأخرى 2002ـ2003، والتقاه لأول مرة بعد الفترة الثانية، وكان وقتها برفقة فيتوريا جيماريش، ضمن بطولة الدوري البرتغالي عام 2004 وفاز 1ـ0.

وخلال الفاصل الزمني بين تجربتيه الاثنتين مع إستريلا دا أمادورا، درّب فيتوريا سيتوبال من 2000 وحتى 2002. وتأخرت المواجهة الأولى بينهما بعد رحيل المدرب، حتى عام 2005، وجاءت في الدوري البرتغالي، ووقتها كان يقود أونياو ليريا وخسر 0ـ2 من فيتوريا سيتوبال.

ويأتي فيتوريا جيماريش سادسًا في ترتيب أندية مسيرة جيسوس، واستمرّ معه المدرب من 2003 وحتى 2004، ثمّ باراه للمرة الأولى في الدوري 2005 برفقة أونياو ليريا وفاز 3ـ0.

ولم تصمد تجربته مع موريرنسي، ناديه السابع، سوى شهرين، بين أبريل ويونيو 2005، وبعدها ظل 7 أعوام دون مواجهته، ثم التقاه في كأس البرتغال 2012 وانتصر عليه ببنفيكا 2ـ0.

أمّا أونياو ليريا، الذي أشرف على تدريبه موسم 2005ـ2006، فتقابل معه سريعًا بعد الرحيل خلال النسخة التالية من الدوري، وخسر أمامه 0ـ1 وهو على رأس الجهاز الفني لبيلينينسش.

وطالت تجربته مع بيلينينسش، ناديه التاسع، لعامين حتى 2008، ثم غادر إلى سبورتينج براجا، والتقى فريقه السابق مباشرةً عام 2009 في الدوري، وتغلب عليه بنتيجة 2ـ0.

ومع سبورتينج براجا بقي جيسوس موسم 2008ـ2009 فقط، ثم انتقل إلى بنفيكا، باكورة محطاته الكبرى. وتواجه مع براجا للمرة الأولى في النسخة التالية من الدوري وخسر 0ـ2.

واستمر المدرب مع بنفيكا، ناديه الـ 11، حتى 2015، ثم رحل وظل بعيدًا 5 أعوام، قبل عودته مجددًا في 2020 ليبدأ ولاية ثانية امتدت حتى 2021.

وبين ولايتي جيسوس، مرّ المدرب على سبورتينج لشبونة البرتغالي من 2015 وحتى 2018، ثم الهلال إلى 2019، وأخيرًا فلامنجو لغاية 2020.

وبعد الولاية الأولى، ضرب نهائي كأس السوبر البرتغالي 2015 بين بنفيكا ولشبونة موعدًا أول للمدرب أمام فريقه العملاق السابق، واستطاع قهره 1ـ0 وظفر باللقب.

وفيما اصطدم جيسوس ببنفيكا بعد الولاية الأولى، لم يتواجه مع «النسور» عقب الولاية الثانية.

أما لشبونة، ناديه الـ 12، فالتقاه للمرة الأولى بعد رحيله في الدوري عام 2021 وخسر 0ـ1 وهو يخوض ولايته الثانية مع بنفيكا.

ويحتل الهلال المركز الـ 13 في ترتيب أندية مسيرة جيسوس التدريبية. وبعد رحيل الأخير عن «الأزرق» في المرة الأولى إلى فلامنجو عام 2019 تواجه الطرفان لحساب نصف نهائي مونديال الأندية، وفاز البرتغالي مع أبناء بلاد السامبا 3ـ1.

وكما ذُكر أعلاه لم يختبر المدرب مواجهة نادييه الـ 14 والـ 15، وهما فلامنجو وفنربخشة، بعد رحيله عنهما.