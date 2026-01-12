جوميز: نريد التحكيم السعودي.. وكارينيو يصعّب مواجهة الرياض

طالب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، بمنح الطرف المستضيف حرية اختيار حكم أجنبي أو سعودي لمبارياته على أرضه، مؤكدًا ثقته في الطواقم المحلية.

وخلال مؤتمر صحافي تحدَّث جوميز عشية لقاء فريقه مع الرياض ضمن الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي قائلًا: «دانييل كارينيو، مدرب الرياض، يملك خبرة عريضة في الدوري، ولا توجد مباراة سهلة في البطولة».

وأضاف: «يجب علينا مواصلة اللعب بالمستوى الفني والروح القتالية ذاتهما، حتى نواصل تحقيق النتائج الإيجابية».

وتابع: «نعمل على تطوير المنظومة الدفاعية، وحاليًا أصبح لدينا تمركز دفاعي جيد».

وأردف: «الرياض فريق مميز، ولديه لاعبو وسط أقوياء، ومهاجمه وجناحه الأيمن يتمتّعان بالسرعة، وسنحاول التعامل معهم».

وأشار البرتغالي إلى متابعته جميع الفئات السنية في النادي، عادًا ذلك أحد مسؤولياته بصفته مدرب الفريق الأول.

وأقر جوميز بارتفاع معنويات الفريق بعد الانتصارات الأخيرة قائلًا: «اللاعبون أصبحوا يخوضون المباريات بأريحية بعد انتصاراتنا الماضية».

وأفصح عن رأيه في مستوى التحكيم بالقول: «لدينا حكام سعوديون جيدون، وينبغي الاعتماد عليهم، فكيف نطالبهم بالتطور إذا لم يديروا مباريات تنافسية؟ وأقول هذا الآن والفريق يفوز».

وأكمل: «أعطوا الفرق حرية اختيار حكام سعوديين أو أجانب لمبارياتها على ملاعبها».

ويحتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة جناها من 5 انتصارات وتعادلين، مقابل 6 هزائم.

وفاز الفريق بمبارياته الأربع الأخيرة في البطولة بعدما حقق انتصارًا واحدًا خلال أول 9 جولات.