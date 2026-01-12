تاريخيا.. الهلال يتفوق في مواجهات الديربي على أرضه

تُظهر أرقام وإحصاءات المواجهات المباشرة بين فريقي الهلال والنصر، في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته في 2008ـ2009، على ملعب الهلال أفضلية زرقاء، وذلك وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، التي وثّقت 17 مباراة جمعت الفريقين على ملعب الأزرق.

وتمكن الهلال من تحقيق 7 انتصارات خلال تلك المواجهات، مقابل 6 انتصارات للنصر، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل، في حصيلة تعكس تقاربًا كبيرًا في النتائج، مع تفوق طفيف لصالح أصحاب الأرض.

وعلى مستوى التسجيل، نجح الهلال في إحراز 27 هدفًا في شباك النصر، مقابل 20 هدفًا سجلها الفريق النصراوي، ليحافظ الهلال على أفضليته تهديفيًا في مباريات الديربي التي لعبت على ملعبه.