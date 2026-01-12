إيفانجيليستا: انتظروا ضمك أمام الاتحاد

تطلّع البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى تقديم لاعبيه مستوياتهم الحقيقية، الثلاثاء، أمام ضيفهم الاتحاد، في الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، في خميس مشيط عن المباراة: «نهدف إلى الظهور بصورة أفضل، بعد الأداء الذي لم يكن مرضيًا ضمن الجولة الماضية، الذي تأثر بظروف معينة».

وشدد: «سنعمل على تقديم مستوانا الحقيقي داخل الملعب، وإظهار شخصية ضمك والإمكانات التي يمتلكها اللاعبون». وأشار إلى علمه التام بقدرات الاتحاد الفنية، مبينًا: «لذلك، سنلعب بتركيز عالٍ وتنافسية كبيرة، مع الحرص على تقليل الأخطاء قدر الإمكان».

وعدّ البرتغالي الانضباط عاملًا أساسيًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب المسابقة. وتطرق إلى تعاقدات نافذة الانتقالات الشتوية، مصرحًا: «إدارة النادي والجهاز الفني يعملان على دعم الفريق بعناصر تضيف جودة فنية وتمنحنا الثقة في مواجهة جميع المنافسين».

وخسِر ضمك، الذي يمتلك تسع نقاط، 0ـ4 من الخليج، الجمعة، في الجولة الـ 14، وخسِر مدافعه الجزائري عبد القادر بدران ببطاقة حمراء.