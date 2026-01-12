ثلاثية الجبيل تعيد العلا الى الانتصارات

نجح فريق العلا الأول لكرة القدم، بتلافي النتائج السلبية في آخر ثلاث جولات بمسابقة دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى بانتصاره على ضيفه الجبيل، الإثنين، بنتيجة 3ـ0 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الـ 16.

وكان العلا خسر في مواجهتين وتعادل في آخر ثلاث جولات من المسابقة.

وحملت ثلاثية العلا أمام الجبيل توقيع الأرجنيتني كريستيان جوانكا بتسجيله هدفين في الدقائق «34 ، 42»، فيما أضاف زميله اليوناني إيفتيميس كولوريس الهدف الثالث «2+45».

وبانتصاره رفع العلا رصيده إلى النقطة 30 في المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن أبها متصدر الترتيب، فيما بقي الجبيل برصيد 5 نقاط في المركز السابع عشر.

وضمن لقاءات الجولة ذاتها حقق الطائي انتصارًا عريضًا أمام ضيفه الباطن بعدما كسبه بنتيجة 5ـ1 رفع به رصيده إلى النقطة 20 في المركز العاشر ومعمقًا جراح الباطن الذي يقبع في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وفي اللقاء الثالث، الإثنين، حقق الجبلين انتصارًا مهمًا أمام مضيفه العربي عقب انتصاره 2ـ0، ليرفع رصيده إلى النقطة 27 في المركز السادس، فيما بقي العربي في المركز الخامس عشر بـ13 نقطة.

وتتواصل مواجهات الجولة عند الـ 06:35 مساء بلقاء الوحدة الذي يستقبل نظيره الجندل.