نيفيش والحربي قلبا دفاع.. وأجنبيان مع ماري على دكة الهلال

وظَّف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في مركز قلب الدفاع مجددًا، عبر التوليفة التكتيكية التي قرر اعتمادها أمام النصر، الإثنين، لحساب الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي.

ومنذ قدومه لتولي قيادة دفّة الهلال الصيف الماضي، وضع إنزاجي لاعبه نيفيش في مركز قلب الدفاع من البداية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وأمام ضمك لحساب الجولة قبل الماضية من «روشن»، بإجمالي ثلاثة لقاءات.

وتضمن تشكيل الفريق، الذي بثّه حساب النادي في منصة «إكس» قبل المباراة بـ 75 دقيقة، قلب دفاع وحيدًا هو حسّان تمبكتي، إضافة إلى أظهرة الجنب الثلاثة حمد اليامي، ومتعب الحربي، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

ويلعب نيفيش ضمن تركيبة من ثلاثة قلوب دفاع برفقة تمبكتي والحربي، فيما يتمركز اليامي يمينًا، وهيرنانديز يسارًا.

وبدأ الحربي مباراتين سابقتين فقط مع الهلال في مركز قلب الدفاع، أمام كل من الخلود وضمك ضمن الجولتين الـ 12 والـ 13.

وخاض الهلال المباراتين بأسلوب 3ـ4ـ3 الذي يعود إليه إنزاجي بعد التخلي عنه في مباراة الحزم الماضية.

وفضّل المدرب الإيطالي إعادة ناصر الدوسري، لاعب الوسط، إلى التشكيل على حساب زميله محمد كنو، الذي شارك أساسيًا أمام الحزم.

ويخوض الهلال المباراة بمحمد الربيعي، حارس المرمى، وأمامه نيفيش والحربي وتمبكتي، قلوب الدفاع، واليامي وهيرنانديز، الظهيران الأيمن والأيسر.

وفي الوسط يقف ناصر الدوسري مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلف الثلاثي الهجومي سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والأوروجوياني داروين نونيز.

ويجلس على دكة البدلاء تسعة لاعبين، بينهم المدافع الإسباني بابلو ماري، والجناح سلطان مندش، الوافدان الجديدان للفريق.

وتتضمن الدكة اسمين أجنبيين آخرين بخلاف ماري، هما المدافع التركي يوسف أكيتشيشيك، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.