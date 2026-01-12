جوارديولا: لا تهمني الألقاب.. التطوير يشغلني دائما

قلل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، من أهمية الحديث عن الألقاب، مركزًا على «نضج» فريقه، قبل يوم من المواجهة المنتظرة خارج ملعبه أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة.

وكان سيتي أنهى الموسم الماضي من دون أي ألقاب، للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام على الرغم من فوزه بدرع المجتمع في بداية الموسم بتغلبه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وعندما سُئل جوارديولا في المؤتمر الصحافي، الإثنين، عمّا إذا كان يشعر بضغط إضافي بعد ضياع الألقاب في الموسم الماضي، أكد أنه لا يركز عليها. وقال: «الأمر لا يتعلق بالفوز بالألقاب من عدمه، بل يتعلق بنضج الفريق، وكيف يصبح أفضل.. في الموسم الماضي، لم نكن نستحق الفوز بأكثر من لقب واحد، لأننا لم نلعب جيدًا. لذا، فإن الشعور بالرضا عند الفوز بلقب في ظل عدم تقديم أداء جيد أمر وارد، كما تعلمون، في الأدوار الإقصائية، قد يحالفنا الحظ».

وأوضح مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق، الذي أعاد بناء فريقه خلال العام الماضي بعد رحيل لاعبين أساسيين، أن الهدف الأساس هو التطور مباراة تلو الأخرى، وقال: «هذا هو الهدف، ولطالما كان كذلك. وبعد ذلك، عندما تكون في خضم هذه العملية وتنافس على اللقب، يمكنك الفوز به.. بعد ذلك تتلقى إشادات كبيرة، وفي اليوم التالي، تقلّ الأمور قليلًا، وبعد يومين أو ثلاثة يُنسى الأمر. إنه لقب آخر. إنها رحلة وكيفية التطور. هذا ما يجب فعله لممارسة مهنتنا».

من جهة أخرى، عبر جوارديولا من بعض المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية في الفريق، قبل المواجهة مع حامل اللقب، مؤكدًا أنه لن يخاطر بعد أن فقد أخيرًا لاعبين مثل روبن دياز، وجوسكو جفارديول، وجون ستونز، وماتيو كوفاسيتش، وأوسكار بوب، وسافينيو.

أما بخصوص الجزائري ريان آيت نوري، الظهير الأيسر، الذي عاد بعد خروج منتخب بلاده من بطولة أمم إفريقيا، أوضح المدرب أن وصوله المتأخرة من المغرب سيجعله ينظر في أمر مشاركته بعد التأكد من جاهزيته.

ولفت إلى الجناح الغاني الجديد أنطوان سيمينيو سيكون متاحًا لمواجهة نيوكاسل، بعدما شارك في الفوز «10ـ1» على أكستر سيتي، وسجل هدفًا.

فاز سيتي بكأس الرابطة لأربعة مواسم تواليًا، بدءًا من عام 2018، وكانت هذه المسابقة بمثابة نقطة انطلاق لعقد من الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية تحت قيادة جوارديولا.

وفي الموسم الماضي، انتزع ليفربول لقب الدوري، في حين يتأخر هذا الموسم سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط «49 مقابل 43».