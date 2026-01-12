الديربي ينهي غياب سيماكان ويعيد بوشل

عاد المدافع الفرنسي محمد سيماكان إلى تشكيل فريق النصر الأول لكرة القدم، بعد تعافيه من إصابته في الفخذ، التي غيّبته عن آخر ست مباريات لكتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويدخل جيسوس إلى ديربي الرياض، الإثنين، أمام الهلال على ملعب «المملكة أرينا»، بنواف العقيدي في حراسة المرمى، والظهيرين نواف بوشل وأيمن يحيى، وسيماكان مع الإسباني إينيجو مارتينيز في عمق الدفاع، وعبد الله الخيبري إلى جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الوسط، خلف خط أمامي رباعي يتألف من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، والفرنسي كينجسلي كومان، والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

ويدّخِر الفريق تسعة لاعبين على دكة الاحتياط، بينهم الجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا، والحارس الشاب مبارك البوعينين.

ومن أجل الديربي، قمة الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، أجرى جيسوس تعديلين على التشكيل الأساسي، بالمقارنة مع مباراة القادسية، التي خسِرها الفريق 1ـ2، الخميس، ضمن الجولة الـ 14.

ويبدأ بوشل بدلًا من سلطان الغنام، الموجود على الدكة، وسيماكان بدلًا من العمري، الغائب بسبب إصابة عضلية عن قائمة المباراة. وكان الطرد، أمام الأهلي في الجولة الـ 13، قد حرم بوشل من المشاركة أمام القادسية.

ويمتلك «الأصفر» 31 نقطة، من 10 انتصارات وتعادل مقابل هزيمتين.