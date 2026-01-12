بعد المرحلة الثامنة.. العطية يحتفظ بصدارة «داكار» وبينافيديس يحسم جولة الدراجات

أنهى القطري ناصر العطية، سائق فريق «داسيا»، المركز الخامس في المرحلة الثامنة من سباق رالي داكار، الذي تستضيفه السعودية، لكنه كان كافيًا لاحتفاظه بصدارة الترتيب العام.

وقطع العطية، حامل اللقب خمس مرات، المرحلة الثامنة، البالغة 721 كلم، منها 483 كلم مرحلة خاصة، حول وادي الدواسر، في 4:21.51 ساعة، متأخرًا بفارق 1:16 دقيقة عن السائق الجنوب إفريقي سعود فاريوا «تويوتا غازو»، صاحب أسرع توقيت، الذي تقدم بدوره على زميله ومواطنه هنك لاتيجان، والسويدي ماتياس إكستروم «فورد».

وقال العطية، الذي ما زال يتقدم في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و6:08 دقائق تباعًا عن إكستروم ولاتيجان للموقع الرسمي للسباق: «كانت مرحلة صعبة جدًا، وارتكبنا خطأ بسيطًا قبل النهاية، وأهدرنا نحو 3 دقائق».

وأضاف: «لكني سعيد جدًا من الأداء، ولم نخسر الكثير من الوقت، وأعتقد أننا قدمنا عملًا جيدًا».

وتابع: «أردنا أن نفوز اليوم بالمرحلة، ففي حال خسرنا غدًا بإمكاننا أن ندفع أكثر في اليوم التالي. الرالي ليس سهلًا، ولكننا سعداء، فالمرحلة صعبة مع الكثير من الغبار والرؤية غير واضحة في بعض الأحيان. نقود جميعًا وفق نمط معين، ولا يمكننا خلق الفارق الكبير».

وتفوق فاريوا، ابن الـ 20 عامًا، الذي كان اسمه العام الماضي أصغر سائق يفوز بإحدى مراحل دكار في فئة السيارات، على لاتيجان بفارق 3 ثوان.

قال فاريوا، الذي أنهى المرحلة بوقت قدره 4:20.35 ساعات لقناة «ليكيب» الفرنسية إنه وجدها صعبة للغاية نظرًا لوجود كثبان رملية ضخمة في البداية وصعوبة الملاحة.

وأنهى المخضرم الإسباني كارلوس ساينس «فورد» والفرنسي سيباستيان لوب «داسيا»، بطل العالم للراليات 9 مرات والساعي لفوزه الأول في أصعب راليات الرايد الصحراوية، المرحلة في المركزين السادس والثامن تواليًا، والمركزين الخامس والسادس في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات، انتزع الارجنتيني لوسيانو بينافيديس «كيه تي أم» صدارة الترتيب العام من زميله الأسترالي دانيال ساندرز بفارق 10 ثوان، بعدما سجل أسرع توقيت للمرة الثانية تواليًا «4:26.39» ليتقدم عليه مع نهاية المرحلة بفارق 4:50 دقائق.

ووصل خلفهما الأمريكي ريكي برابيك «هوندا» بفارق 5:02 دقائق، ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب العام بعدما كان انطلق ثانيًا.